الخميس 24 آب 2023
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"عمان السينمائي" يختتم دورته الرابعة بطموح ونجاح

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الامير علي بن الحسين والاميرة ريم علي والأميرة جليلة خلال وصولهم لحفل ختام المهرجان-(من المصدر)

تحت شعار "بدايات وحكايات"، أسدل الستار أول من أمس على مهرجان عمّان السينمائي الدولي– أول فيلم في دورته الرابعة التي شهدت حضورا ونجاحا كبيرين، في بدايات واعدة لصناع الأفلام وحكايات تروى من الذكريات التي صنعوها والتي ستشكل جزءا من أعمالهم وخبراتهم التي اكتسبوها على مدى 8 أيام.

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أفلام عربية وعالمية هي الأولى في صناعها التي كانت جزءا من برنامج حيوي تمت برمجته بذكاء وتوزيع جيد ومنظم وزعت في 4 مسارح مختلفة وأوقات تناسب الجميع، وكذلك إعادة ومناقشة مباشرة مع الجمهور لتفاعل أكبر ومساحة للتعبير عن الرأي وتبادل الأفكار والوعي يوحدهم شغف حب السينما.


الأفلام الفائزة 

أشكال– أفضل فيلم عربي روائي طويل
منحت جائزة السوسنة لأفضل فيلم عربي روائي طويل لـ" أشكال" لمخرجه يوسف الشابي. تدور أحداث الفيلم في تونس بعد الثورة العربية، الفيلم يبدأ باكتشاف جثة امرأة مشوهة في حدائق قرطاج وبخلفية من بعد أحداث ثورة الياسمين، تقود التحقيقات شرطية مثابرة تواجه كراهية صارخة للنساء وغياب الثقة في الشرطة ككل داخل المجتمع مع عنصري إثارة وخيال.


جنائن معلقة- جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم عربي روائي طويل 
فيلم عراقي لمخرجه أحمد ياسين الدراجي، يضعنا وجهاً لوجه مع الصراع بين المثاليات الغربية ومشاعر المجتمع العراقي العاطفية المعادية للولايات المتحدة. إنه استكشاف لمجتمع متدهور، مع تيارات خفية من تعطش الطفولة للحياة الطبيعية والآثار اللاحقة للحرب. 

صاحبتي.. أفضل فيلم عربي قصير
 فيلم للمخرجة المصرية كوثر يونس، يحكي الفيلم قصة شاب يتنكر في زي امرأة من أجل زيارة حبيبته دون خوف من الرقابة. والذي يتحدى الأفكار التقليدية حول أدوار الجنسين.


حمزة: أطارد أشباحا شبحا يطاردني.. جائزة لجنة التحكيم للأفلام العربية
 حمزة، كهل يرفض التخلّي عن روتين يلازمه منذ تحرّر من سجن الاحتلال الإسرائيليّ في كل صباح، يصل حمزة الغابة ليطارد أسدا وهميا لا وجود له. رغم توسل زوجته وسخرية جيرانه، يكافح الرجل لينتصر على الكائن الضاري. وفي نهاية كلّ معركة، يجد حمزة ملجأه الهادئ. يُشخص حمزة بمرض حمى الكهوف، وهو مرض يصيب من يبقى في أماكن مغلقة لأوقات طويلة.


يستكشف الفيلم صراع حمزة الداخلي وهو يتنقل في أعقاب سجنه، ويتطرق إلى موضوعات أوسع للصدمة والذاكرة والإدراك المجتمعي والمحيط.


حفريات.. جائزة الجمهور 
 فيلم وثائقي إسباني لمخرجة أليكس ساردا صور في الأردن، في بعثة أثرية إسبانية في شمال الأردن، يتتبع عمالة محلية تعمل بالحفر في موقع أثري مع بعثة أثرية إسبانية، يعملون لساعات طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة ويحصلون على أجر ضئيل. وسط ارتفاع التكاليف المعيشة.


أبو ضياء أحد هؤلاء العمالة، يريد توفير حياة مختلفة لعائلته، لكن سجله الإجرامي يعيق جهوده. يوثق الفيلم ملاحظة لأليكس ساردا بحساسية علاقة رجل بعائلته والأرض وقوانينها. في النهاية، يشكك في إمكانية طرد الماضي في مجتمع يبدو أنه يعارض فكرة إعادة التأهيل.


شظايا السماء.. أفضل فيلم عربي وثائقي طويل 
 فيلم وثائقي مغربي لمخرجه عدنان بركة، حيث يتتبع رحيل البدو وسط الصحراء بحثا عن بقايا النيزك. في رحلة تجع بين العلم والوجودية يجتمع رجلان من خلفيتين مختلفتين لواحد يبحث في أصل تلك الصخور وأخر يعتقد أنها قادرة على تغيير حياته. 


الأخيرة.. تنويه خاص لأفضل كاتبة سيناريو 
 الفيلم الجزائري التاريخي إعداد وكتابة الفيلم المخرج الجزائري الفرنسي دميان أونوري، والممثلة الجزائرية عديلة بن ديمراد التي جسدت أيضا دور الملكة زفيرة. 
فيلم محمل بلوحات تاريخية جميلة وأداء رائع عن حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الجزائر في 1512، قصة الملكة زافيرا ونضالها وقوتها التي تنطلق من حكايات ومكائد سياسية من أجل الحفاظ على وحدة البلد وحمايتها. تكمن القوة الهائلة للفيلم في قدرته على احتلال الفضاء السردي، بالمعنى القتالي والعاطفي.


وحصل كل من الفيلم الفلسطيني الوثائقي "لد" على جائزتي فيبريسكي ولجنة التحكيم لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، كما حصل على جائزة التنويه الخاص كلا من: المونتير زكريا جابر عن فيلمه "قلق في بيروت". والممثلة المصرية رنا خطاب عن دورها في "جدر الفئران" لمخرجه محمد السمان، والممثلة اللبنانية ماريلين نعمان عن دورها في "أرض الوهم". 


وبعد انتهاء هذه الدورة التي شهدت توسعا في أماكن العرض، لابد من الإشارة للجهود التي بذلتها مديرة المهرجان ندى دوماني بدعم من رئيسة المهرجان سمو الأميرة ريم علي في دعم قطاع السينما، والإيمان بدوره الحيوي في ترسيخ الثقافة وبناء الوعي والتواصل، فضلا عن دعم صناعة الأفلام المحلية وصناعها بتوفير الدعم لهم ومساحة لعرض قصصهم وإبداعاتهم والتشبيك مع الخبراء في القطاع مع فريق نشيط وحيوي وخيارات مشاهدة استثنائية.


ريما نسعى لرؤية مزيد من الأفلام مستقبلا، وسط تركيز على تكريم أسماء محلية لها لمستها وجهدها في دعم قطاع السينما المحلي، وربما في قسم الأقدم والأحدث، من الممتع رؤية عروض الأفلام الأولى للأهم المخرجين العرب وحتى العالميين مع نقاش مع مختصين.


"عمان السينمائي" ما يزال يكبر ويتطور وهو يثبت الجهود الفاعلة لترسيخ ثقافة السينما والأفلام وتوسعة رقعتها، ولعب دورا بترسيخ وجود الأردن على خريطة العالم في هذا القطاع بدعم من الهيئة الملكية للأفلام، وهو ما يثبت أننا قادرون على مواكبة المنافسة العربية والعالمية.



 

 

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