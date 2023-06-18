الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

عمر العبداللات يضيء ليل السعودية بأغانيه

عمر العبداللات يضيء ليل السعودية بأغانيه
عمر العبداللات يضيء ليل السعودية بأغانيه
لم يكن لقاء الفنان عمر العبداللات مع جمهور مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية عادياً ، في الحفل الذي أحياه مساء الجمعة ضمن فعاليات مهرجان "ليالي تبوك" على مسرح الجادة، وسط حضور جماهيري كبير، احتشد للاستماع لأغانيه قبل موعد الحفل بعدة ساعات .اضافة اعلان
وكان واضحاً حجم التفاعل مع أغاني العبداللات ، في الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة، عبر قناة "الصحراء" الفضائية، ومنصات نادي الأبل على مواقع التواصل الاجتماعي .
وكان العبداللات كريماً مع جمهوره، إذ قدم لهم على مدى أكثر من ساعتين ، برنامجاً فنياً مميزاً من أجمل أغنياته القديمة والجديدة والأكثر شعبية بين الجمهور السعودي الذواق للفن ، والتي نجح من خلالها في أسر الجمهور الذي تفاعل معها ، حيث بدأت الدبكات على مدرجات المسرح ، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته لينثر الفرح في كافة أرجاء المكان بمرافقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد .
وفاجىء العبداللات الجمهور بتقديمه أعمال غنائية جديدة ، أنجزهما خصيصا لحفل "ليالي تبوك"، ومنها : أغنية بعنوان "غني أنا سعودي" من كلمات الشاعر صالح الشادي ومن ألحان العبداللات ، وأغنية : "البل إن هجت للصحرا" من كلمات الشاعر أحمد الفاعوري  ومن ألحانه نفسه ، واللتان رددهما الجمهور معه .

وكان العبداللات، قد أكد في لقائه بالاعلام السعودي قبل الحفل، على عمق العلاقة الأخوية والمحبة التي تجمع الشعبين الأردني والسعودي، وأن غنائه مجدداً أمام الجمهور السعودي يسعده، خاصة وأن أعماله الغنائية لها نصيب كبير من الانتشار هناك.
فكانت ليلة فنية ناجحة في كل المقاييس سطّر فيها النجم العربي عمر العبداللات نجاحا يضاف الى سلسلة النجاحات التي حققها في حفلاته ومهرجاناته الفنية .
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