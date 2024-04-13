عمر العبداللات يهدي جلالة الملك عبدالله: "نعم.. نعم.. نعم "

أطلق "صوت الأردن"، الفنان عمر العبداللات، أحدث أعماله الغنائية بعنوان: "نعم.. نعم.. نعم، التي يتغنى فيها بالأردن والأردنيين، ويبين إلتفافهم وولاءهم للأسرة الهاشمية الشريفة ولعميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ولولي عهده الأمين، ويتباهى كذلك بجيشنا العربي المصطفوي وبأجهزتنا الامنية الباسلة، ويعبّر عن ثبات الأردنيين وصمودهم ومحبتهم للوطن وقائده.

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وتطوف الأغنية التي قام بتلحينها "صوت الأردن" عمر العبداللات، من كلمات "شاعر الأردن" أحمد الفاعوري، وتوزيع موسيقي حاتم منصور، وتحلّق في رسم صورة الانتماء الراسخ الذي لا يتزعزع للشعب الأردني بأطيافه كافة، وفي المقدمة منهم جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، لثرى الأردن الأغلى والولاء المطلق الذي لا يُبارى لقيادته الهاشمية المظفرة

وتأتي مناسبة طرح هذه الأغنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية، ولتسليط الضوء على الانجازات التي تحققت في عهد جلالته، ولبث الأشواق بالأماني والتطلعات التي يسعى الأردن لتحقيقها مستقبلاً باذن الله.



ويقول مطلع الأغنية: "نعم نعم نعم نعم.. عبدالله الثاني ملكنا والنعم/ نعم نعم.. نقسم قسم.. فعلٍ وقولٍ والنِعِم/ والسبع تنعام منك.. منك ومن ولي عهدك/ والرجولة تغار منك.. يا الملك يا ابن الملوك".



وبدأ عرض الأغنية من خلال القناة الرسمية لـ"صوت الأردن" عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب" والعديد من التطبيقات، إضافة إلى جميع الإذاعات الأردنية.



رابط أغنية "نعم.. نعم" على اليوتيوب:





