عيسى الصقار: الأغاني الفلكلورية ليست مجرد شعر ولحن.. هي قصة تروى

أحمد الشوابكة

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عمان- يركز الفنان الأردني عيسى الصقار على انتقاء أغان تراثية وشعبية أردنية وعربية، وتقديمها بصورة عصرية مع المحافظة على تراثها وهويتها.يحاول الصقار تجديد الأغنية التراثية والشعبية بما ينسجم مع رغبات المستمعين لهذا اللون. ويتقن العزف على آلات موسيقية مثل: البيانو والأورغ كهاوٍ، كما له بعض التجارب في التلحين، إذ أصدر العديد من الأغاني التراثية والشعبية الأردنية، ومن سهل حوران، كان آخر هذه الإصدارات أغنيتان هما: "فر القلب"، و"مذهلة دحية"، ويأمل قبولهما لدى المستمعين.ويغني الصقار باللهجة الأردنية البيضاء، معتبرا تقديم الأغاني التراثية العربية والأردنية بشكل خاص، احترافاً فنياً.ويعبر عن افتخاره بنجاحه وانتمائه إلى هذا اللون من الألوان الغنائية، معتبراً في الوقت نفسه أن كل فنان سفير لوطنه في المحافل الدولية، مشيراً إلى أهمية الفن العربي التراثي، لأنه منهل يستقي منه الفن الأردني والعربي، وهو من الألوان الغنائية الصعبة ويحتاج إلى احترافية خاصة لأدائه، حامداً الله بأنه أعطاه موهبة إتقان هذا اللون الغنائي الذي يلقى آذاناً صاغية له في جميع حفلاته.ويعيد تأكيد أهمية توظيف التراث الغنائي الأردني للنهوض بالمستوى الذي يحقق انتشارها من خلال مشاركاته في إحياء الحفلات داخل الوطن وخارجه، مشيراً إلى أن مهمته غناء ما يدخل القلب دون استئذان، مبيناً أنه أولى اهتمامه بالأغاني الفلكلورية، لأهميتها، فهي مشاهد درامية، وليست مجرد شعر ولحن، فهي تحكي قصة أو تصف مشهدا، لأن الناس قبل انتشار القراءة والكتابة كانوا يحكون قصصهم ويوثقون مشاعرهم عبر الأغاني الفلكلورية، فالشعب كتب بها نسخته الخاصة من التاريخ والتراث بارتجال، ومن خلال شعر ولحن بسيط، كي يرويه لأولاده وللآخرين.وأكد الصقار، في حديثه لـ"الغد"، أنه يؤدي اللهجات العربية المختلفة ليتعرف الناس عليه أكثر وحتى يكون له جمهور في جميع الدول عربية، مشيراً إلى أنه يجيد أداء اللهجة الخليجية وله أغنية بعنوان "سنجل ولا عشقة" وأغنية أخرى "تسحر العقل"، حيث نالت الأغنيتان إعجاب المستمع الخليجي، داعياً إلى ضرورة أن يهتم الفنان بكل اللهجات العربية ويؤديها بإتقان.ويرى الصقار أهمية الأغنية الوطنية لما تحمله من رسالة عميقة تؤدى بأمانة وإخلاص للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته، بحسبه "إن الأعمال الفنية الوطنية الهادفة ترسخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتظل محفورة في ذاكرة الناس، وتتداولها وتسمعها أجيال متعاقبة، وتؤدي إلى دعم الشعور بالانتماء والولاء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة لبلدنا، إضافة إلى التعبير عن مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن الواحد".ولا ينكر الدور الذي يلعبه الفنان في إدخال الفرح إلى قلوب الناس بأسلوب محبب، وهذا يتطلب الدقة في اختيار الكلمة المغناة، واللحن الملائم جدا للصوت، مقدراً دور الجهات المعنية في إقامة المهرجانات والفعاليات.ودعا إلى الاستمرارية بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تقرب الفنان الأردني مع جمهوره في محافظات المملكة، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو رواج الفنان، مشيراً إلى أن المشوار ما يزال طويلاً أمامه في عالم الغناء.ويؤكد الصقار الملقب بسفير الأغنية الشعبية في الأردن، أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية في نشر الأعمال الفنية، لأنها أصبحت البديل الوحيد والسريع لإيصال صوت بعض الموهوبين إلى شريحة لا بأس بها من الناس، مبيناً أنه استفاد منها في الحدود الدنيا في الحفلات التي أحياها على المستويين المحلي والخارجي.ويلفت إلى أهمية الأغنية المصورة على نظام الفيديوكليب، لأنه يعتقد أن تصوير الأغنية على الفيديوكليب بالطريقة الصحيحة الملائمة مع الكلمات يجعلها تبقى خالدة في ذهن الناس، لأن موجة الأغاني المصورة بهذا النظام تسهم في اكتساب الفنان الانتشار السريع المبني على أسس علم وفكر، وليس بالأسلوب العشوائي غير المدروس.ويختتم الصقار حديثه بالدعوة إلى الجهات المسؤولة كافة، لفتح المجال للفنان الأردني لأن يكون شريكاً استراتيجياً، وله حضور في المهرجانات والحفلات الفنية كافة، حتى يستطيع أن يقدم اللون الغنائي الأردني، ويعيد الأغنية الأردنية إلى مكانتها الطبيعية، كما كان في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت في الصفوف المتقدمة والمنافسة بقوة.ويؤكد أهمية وجود مسارح في مدن المملكة كافة، لكونها تقوم بدور مهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية الإبداعية، وتسهم في تتويج مسيرة الحركة الثقافية والفنية الأردنية الثرية بتبني أفكار تعزز الثقافة العالمية، وتسهم في تقدمها، بهدف أن تكون مركزا ثقافيا عالميا، إضافة إلى إنشاء شركة حكومية للانتاج الفني لدعم الفنان الأردني. ويشار إلى أن الفنان عيسى الصقار بدأ الغناء والعزف فنان أورغ للتراث الأردني الشعبي منذ العام 2008، وله العديد من الأغاني الشعبية المشهورة في الأردن الموثقة على القناة الرسمية في "يوتيوب" والتي حققت انتشاراً محلياً وإقليمياً وعالمياً.ومن أبرز أغاني الصقار: ردي شعرتك، يمه مال الهوا، زفة طلو العرسان وغيرها، وقد حصل على العديد من الجوائز والدروع من أبرزها: جائزة نجم الأردن في برنامج مواهب الأردن بالغناء العام 2015، وجائزة الدولة التشجيعية من جلالة الملك عبدالله الثاني بمرافقة فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي الأردني، ولقب نجم الأردن كأفضل مطرب موهوب في الأردن العام 2015، كما حصل على جائزة صوت الأردن في العام 2009، وجائزة الأميرة سمية لأفضل مطرب في العام 2011، وجائزة الأغنية الأردنية المدرسية في العام 2011، وجائزة سيادة الشريفة بدور بنت عبدالله بمهرجان شبيب للثقافة والفنون العام 2013، وجائزة أفضل مشارك- مهرجان الفجيرة للثقافة والفنون العام 2016.ومن أهم المشاركات المحلية والدولية التي أحياها: مهرجان جرش للثقافة والفنون لأعوام عدة، مهرجان شبيب الأردني، مهرجان بصرى الشام الدولي، معرض الصين والدول العربية، مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، مهرجان صيف الأردن، مهرجان صيف عمان، مهرجان الطائف في السعودية، عيد الاتحاد الإماراتي-دولة الإمارات العربية المتحدة 2019، والمشاركة بإحياء حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين في محافظة إربد بحضور أكثر من 37 ألف مشارك من المحافظة.