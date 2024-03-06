غادة عبد الرازق منهمكة بـ "صيد العقارب" في رمضان

في دراما اجتماعية مثيرة بعنوان "صيد العقارب"، يندرج الصراع الاجتماعي تحت إشراف عايدة، التي تقود تصفية حسابات بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

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هذا العمل من تأليف د. باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويجمع نخبة من الممثلين البارعين مثل غادة عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، ويعرض على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان.



تتناول الحكاية بدايتها بمقتل شقيق عايدة، مما يفجر توترًا في العلاقات الزوجية ويحوّل الصداقات الطويلة إلى عداوات لا تنتهي بين عائلتين شكلتا تاريخًا مشتركًا. هل يمكن للأحداث الصغيرة تهديد كيانًا ضخمًا؟



توضح غادة عبد الرازق أنهم كانوا يبحثون عن عمل درامي يعكس حياة الأسر المصرية والعربية بشكل عام. تعبر عن اعتزازها بالعمل، مشيرة إلى أنها تتوقع تأثير إيجابي للعمل على الجمهور، خاصةً الجيل الجديد الذي يتعرف من خلاله على هذا النوع من الأعمال المميزة.



وتتحدث عن شخصية عايدة، التي وصفتها بأنها فتاة متمردة على الحياة، تعمل كطبيبة تصطاد العقارب وتستخرج السم منها لتصديره إلى الخارج. يتغير كل شيء فجأة، حيث تجد نفسها في وسط صراع عنيف يكشف الوجه الآخر لعلاقاتها.



من ناحيته، يوضح الكاتب باهر دويدار أن عنوان المسلسل يعكس مهنة البطلة ولديه معنى مزدوج يرتبط بصراعها مع العقارب وأعدائها. يشدد على أن الصراع يمتد بين عائلتين، وتظهر خلفيات وأسرار معقدة بمرور الوقت.



من جهته يشير المخرج أحمد حسن إلى أن هذا التعاون مع غادة عبد الرازق يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لدورها الفريد في العمل. يعبر عن سعادته بتنوع أماكن التصوير، مؤكدًا على أن المسلسل يقدم شخصيات غنية وغير نمطية.

يضم المسلسل، إلى جانب غادة عبد الرازق، نخبة من الممثلين الاستثنائيين، ويتطلع الجمهور إلى تجربة درامية مثيرة خلال شهر رمضان.

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