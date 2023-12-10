الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"غزة شرف الأمة" تشكيليون يوثقون مجازر الاحتلال ودماء الأبرياء

Untitled-1
جانب من لوحات المعرض-(من المصدر)
عمان– ستون لوحة فنية نقلت ما يجري في غزة من إبادة جماعية، بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات التشكيليين؛ في المعرض الفني "غزة شرف الأمة" الذي افتتح أول من أمس في منتدى الرواد الكبار ويستمر لغاية 16-12-2023.اضافة اعلان
يرصد ريع مبيعات المعرض الذي افتتحه نيابة عن وزيرة الثقافة الأمين العام للوزارة الدكتور ماهر نفش، للتبرع لدعم الأهل في غزة.
وجسد 20 فنانا وفنانة بلوحاتهم جزءا من معاناة الأهل جراء الحرب الدامية التي يشنها الاحتلال كل يوم وكل ساعة على القطاع، بمشاهد تنقل هدم المنازل وإخراج الجثث والجرحى الأطفال والنساء والرجال من تحت الركام.
تراوحت الأعمال الفنية التي طغى عليها اللون الأزرق، الذي يرمز في الفن للمأسي والحزن، إذ جسد جزء منها بطش الاحتلال في قصف الأماكن الدينية بالمساجد والكنائس وعدم احترام قدسيتها، كما نقلت لوحات أخرى الجرم الصهيوني في قتل الأطفال الخدج بالمستشفيات.
وأكد فنانون مشاركون، أن هذه الأعمال تعد توثيقا للجرائم التي تقوم بها الصهيونية العالمية تجاه الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، فهذه الأعمال ستبقى شاهدا على ما يجري، وما جرى للشعب المناضل.
ورأى فنانون، أن تنظيم هذا المعرض هو أقل ما يقدم لأهلنا في غزة، التي تحارب هذا الكيان الصهيوني، بالنيابة عن الأمة العربية كلها، إذ يتضمن المعرض بعض الأعمال لرواد الفن التشكيلي في الأردن، الذين عايشوا نكبة 1948، ونكسة 1967، وكل الحروب، وتظهر هذه الحروب والمأساة التي عاشها الشعب الفلسطيني في لوحاتهم وأعمالهم الفنية.
وأكد مشاركون، أن الفن التشكيلي هو لسان حال الفنان الذي يعبر من خلاله بالفرشاه والقلم والإزميل؛ عما يشاهده بعينه فينقله على اللوحة، موضحين أن الفن هو صوتهم للعالم في نقل المأساة التي تعيشها الأمة. وتعبر بعض اللوحات عن ترحال الأسرة الغزية من بيت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ورغم كل هذه التنقلات إلا أن قوات الاحتلال تتعمد قتل الأبرياء والأطفال، إلى جانب حرمانهم من الطعام والماء ومختلف وسائل الحياة البسطية.
وأشار بعض الفنانين، إلى فوائد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت للعالم، أن يشاهد ويتتبع ما تقوم به الصيونية في فلسطين بشكل عام وغزة الآن، حيث إنها تعيد إحياء نكبة 1948، مع فارق أن النكبة لم يعرف عنها العالم إلا بعد أشهر من المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني؛ أما الآن، فتنقل المجازر في غزة، على الهواء مباشرة وعلى مرأى العالم أجمع. 
مديرة المنتدى هيفاء البشير، رحبت بالفنانين المشاركين في هذا المعرض قائلة: "نلتقي في هذا المعرض الفني تزامنا مع الأحداث الدامية التي تجري في القطاع؛ فنحن ما أحوجنا أن نكون في هذه الأيام العصيبة إلى الالتفاف حول قلعة الصمود هذه التي يجاهد فيها الكبير والصغير.. الرجل والمرأة من دون أن ترحمهم آلة الحرب، إذ إن الإبادة لشعبنا الصامد تفوق الخيال.. واليوم نجدنا نلتقي معا ليكون اللون والمشاعر وسيلتي التضامن عبر الفن".
وأعلنت البشير، عن إقامة مزاد يذهب ريعه لصالح غزة، وأيضا تم اختيار إثنا عشر عملا لإقامة المزاد على هذه اللوحات الفنية، ليرصد ريعة لدعم أهل غزة، كما كشفت البشير أن المنتدى سيقوم بطباعة تقويم "روزنامة"، تحتوي على صور لهذه الأعمال.
يذكر أن الفنانين المشاركين في هذا المعرض هم: ياسر دويك، عبدالمجيد حلاوه، كرام النمري، فايز دويك، نوال عبد الرحيم، سهى المحمدي، بشير محمد، صفاء الشريف، زيدان ناجي عزام، محمد سماره، طارق عبدالهادي، مازن جرار، نعمت الناصر، حفيظ قسيس، عبد الرحيم الواكد، عبدالله النواهضه، ماهر الشعيبي، عائشة الرازم، يوسف بدادي، محمد دغليس، دينا للحام، خالد بساتين، مرام حسن، محمد هزايمة، وتاليا زبانة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفنان الأردني رأفت فؤاد-(من المصدر)

رأفت فؤاد يشدو بصوته بإعادة غناء "هبت النار والبارود غنى"

منذ 21 دقيقة
مشهد من أحد الأفلام - (من المصدر)

أفلام "كرامة".. صيحة ضد جدار الفصل العنصري

منذ 28 دقيقة
الرابر التركي الألماني ميرو

مغني راب ألماني يعلن دعمه لغزة في حفله الأخير (فيديو)

منذ10 ساعة
مشهد من أحد الأفلام - (من المصدر)

أفلام تحريكية قصيرة تجتمع في "دورة فلسطين" لأفلام كرامة

09 كانون الأول 2023
جوليا بطرس من فيديو أغنية "يما مويل الهوى"

"بيضل عمري انفدى ندر للحرية".. جوليا بطرس تغني لفلسطين (فيديو)

09 كانون الأول 2023
_640x_bb6be110edb26374808601c4365ce67cb77da6e8549cbcd207d3bdf3fcc96bf5

وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام عن 83 عاما

07 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما سيفعله الأردن في ملف الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

دراكولا لم يشبع حتى الآن

جهاد المنسي |اليوم

حقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز

نضال منصور |اليوم

ليست نهاية المطاف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم

تهجير في غزة وتطفيش في الضفة

سميح المعايطة |اليوم

عن تلك العدالة الدولية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 