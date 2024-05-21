 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فراس إبراهيم عن استخدام الفنانين لـ"تيك توك": هدر للكرامة

فراس إبراهيم
فراس إبراهيم

تحدّث الممثل السوري فراس إبراهيم، عن الدراما السورية وعودتها الى الساحة الفنية، مؤكداً أنها مجال واسع لتصوير الأعمال الفنية بأقل التكاليف، وأن إصلاح الدراما يحتاج إلى إصلاح المجتمع لأنها انعكاس للواقع.

اضافة اعلان

 

نسرين طافش تواجه اتهامات بـ”التسول” عبر “تيك توك”.. وهي ترد

 

وعبّر ابراهيم في لقاء مع "qpodcast.on" عن امتعاضه من بعض النجوم الذين يستخدمون تطبيق "تيك توك" من أجل الحصول على المال لتأمين معيشتهم، مؤكدا أنه لا يحب رؤية الفنانين يهدرون كرامتهم على "تيك توك" من أجل نيل الإعجاب والحصول على المال، إذ قال: "لا يمكن أن أفعلها مهما كانت الظروف".


هذا وأشار إلى أن من يلجؤون الى "تيك توك" للحصول على المال، مضطرون للقيام بتصرفات معينة تجذب الجمهور، وهو ما يعرّضهم غالباً للسخرية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إليسا

اليسا تنتقد حداد لبنان على وفاة رئيسي

منذ4 ساعة
كيت بلانشيت

بطريقة خلاقة.. كيت بلانشيت تتحدى "كان" وتدعم فلسطين (صور)

منذ5 ساعة
مشهد من الفيلم الفلسطيني الزمن المتبقي

أفضل 5 أفلام عن نكبة 1948

منذ6 ساعة
فيلم الأستاذ

"الأستاذ" فلسطيني في "كان السينمائي"

19 أيار 2024
مهرجان كان

في افتتاح دورته الـ77.. "كان السينمائي" يحتفي بالمرأة ويتجاهل غزة

16 أيار 2024
تايلور سويفت رفقة كيم كارديشيان

"بلوك 2024".. خسائر بالملايين لكيم كاردشيان وتايلور سويفت

16 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 