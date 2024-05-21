فراس إبراهيم عن استخدام الفنانين لـ"تيك توك": هدر للكرامة

تحدّث الممثل السوري فراس إبراهيم، عن الدراما السورية وعودتها الى الساحة الفنية، مؤكداً أنها مجال واسع لتصوير الأعمال الفنية بأقل التكاليف، وأن إصلاح الدراما يحتاج إلى إصلاح المجتمع لأنها انعكاس للواقع.

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نسرين طافش تواجه اتهامات بـ”التسول” عبر “تيك توك”.. وهي ترد

وعبّر ابراهيم في لقاء مع "qpodcast.on" عن امتعاضه من بعض النجوم الذين يستخدمون تطبيق "تيك توك" من أجل الحصول على المال لتأمين معيشتهم، مؤكدا أنه لا يحب رؤية الفنانين يهدرون كرامتهم على "تيك توك" من أجل نيل الإعجاب والحصول على المال، إذ قال: "لا يمكن أن أفعلها مهما كانت الظروف".



هذا وأشار إلى أن من يلجؤون الى "تيك توك" للحصول على المال، مضطرون للقيام بتصرفات معينة تجذب الجمهور، وهو ما يعرّضهم غالباً للسخرية.