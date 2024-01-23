الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فرقة "صهيونية".. مطالبات بإلغاء حفل "OneRepublic" في قطر

فرقة ون ريبابليك
فرقة ون ريبابليك

تواجه فرقة البوب الروك الأميركية "ون ريبابليك" (OneRepublic) مطالب بإلغاء حفلها في قطر، واسترداد أموال الحضور، وذلك بسبب الغضب الشعبي من صمت الفرقة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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هكذا، أرسل كثيرون في قطر رسالة واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منظمي حفل "ون ريبابليك"، مفادها أن داعمي الإبادة الجماعية غير مرحّب بهم في الدولة الخليجية.

 


الفرقة زارت جيوش الاحتلال عام 2016

 


 



وطالب المعلقون باسترداد أموالهم، وحثّوا على إلغاء الحفل، مستشهدين بالبيان الأخير للفرقة الذي لم يُشر إلى الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة، وبدلاً من ذلك أدان فقط هجوم المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.


"ون ريبابليك" تدعم إسرائيل

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت الفرقة بياناً، جاء فيه أن الهجمات على أهداف إسرائيلية على طول غلاف قطاع غزة "تركتنا محطمين"، وأن "العقل غير مجهز لمعالجة هذا النوع من الشر"، مضيفة: "دعونا نكن واضحين تماماً، هذا هو الإرهاب.

 

نحن كفرقة لا يمكننا أبداً التغاضي عما حدث لهؤلاء الأبرياء".

 

وقال المغني الرئيسي للفرقة، ريان تيدر، في مقابلة أجريت أخيراً مع إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه على الرغم من أنه ليس يهودياً، فهو يشعر بنوع من "الألفة تجاه إسرائيل"، وإنه "ليس لديه أي نية لمقاطعتها فقط لأن فنانين آخرين يفعلون ذلك".

 

ونقل موقع "الدوحة نيوز" عن المقيم في قطر، عبّاس شرف، أنه يعتقد أنه "من المؤسف" أن الفرقة الأميركية ستقيم الحفل في قطر. وأوضح، في تصريحاته: "أنا شخصياً أعتقد أنه لا ينبغي السماح لهم بالاقتراب من أي مسرح في قطر، بالنظر إلى الرسالة الخاطئة التي قد تصلهم. يجب بالتأكيد إلغاء الحفل من دون أي أسئلة، نظراً إلى الآراء السلبية للفرقة".


ونقل الموقع عن مها طه، التي اشترت أيضاً تذاكر الحفل قبل معرفة الموقف السياسي للفرقة: "إن حياتكم لا تعني شيئاً بالنسبة لنا هي الرسالة التي سنرسلها للفلسطينيين. الرسالة التي سنرسلها لأطفالنا هي أن قيمك كإنسان لا تهم إلا في بعض الأحيان".


هل يُلغى حفل ون ريبابليك؟

من المقرر أن يقام حفل "ون ريبابليك" في الأول من فبراير/ شباط المقبل، وحتى الآن لم يصدر أي بيان أو إلغاء من المنظمين، لكن تمكّن عباس وطه من الضغط عليهم لإعادة قيمة التذاكر التي اشترياها.


في هذا السياق، علّق عبّاس: "في البداية كان الأمر صعباً بعض الشيء، إذ استمروا في تكرار أن لديهم سياسات ضد استرداد الأموال. وبعد المضي قدماً وتوضيح أن معظم حاملي التذاكر لا يعرفون موقف الفرقة من القضية الفلسطينية، وبعد بضعة أيام من الرسائل المزعجة من جهتي، وافقوا على إعادة أموالي".


وقالت طه إنها تتوقع إلغاء الحفل، بعدما ألغيت فعاليات سابقة كان من المقرر إقامتها في قطر، بعد أن تبين أن المشاركين اتخذوا مواقف تحريضية علنية تتعارض مع دعم الدوحة قضايا العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والقضية الفلسطينية؛ إذ نُظّمت في العاصمة القطرية فعاليات ووقفات عدة، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، وتُدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وتُطالب بوقف فوري لإطلاق النار. -العربي الجديد

 

 

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