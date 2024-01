فرقة "صهيونية".. مطالبات بإلغاء حفل "OneRepublic" في قطر

تواجه فرقة البوب الروك الأميركية "ون ريبابليك" (OneRepublic) مطالب بإلغاء حفلها في قطر، واسترداد أموال الحضور، وذلك بسبب الغضب الشعبي من صمت الفرقة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



هكذا، أرسل كثيرون في قطر رسالة واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منظمي حفل "ون ريبابليك"، مفادها أن داعمي الإبادة الجماعية غير مرحّب بهم في الدولة الخليجية.

الفرقة زارت جيوش الاحتلال عام 2016





وطالب المعلقون باسترداد أموالهم، وحثّوا على إلغاء الحفل، مستشهدين بالبيان الأخير للفرقة الذي لم يُشر إلى الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة، وبدلاً من ذلك أدان فقط هجوم المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت الفرقة بياناً، جاء فيه أن الهجمات على أهداف إسرائيلية على طول غلاف قطاع غزة "تركتنا محطمين"، وأن "العقل غير مجهز لمعالجة هذا النوع من الشر"، مضيفة: "دعونا نكن واضحين تماماً، هذا هو الإرهاب.

نحن كفرقة لا يمكننا أبداً التغاضي عما حدث لهؤلاء الأبرياء".

Qatar! 🇶🇦 See you February 1 at Hotel Park in Doha. Tickets available for purchase here: pic.twitter.com/cUsXZdLWez