الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فرقة "نايا" وزاهي وهبي يحييان ليلة فلسطينية تضامنا مع غزة

جانب من الحفل الذي قدمته فرقة "نايا" برفقة الشاعر زاهي وهبي - (من المصدر)
جانب من الحفل الذي قدمته فرقة "نايا" برفقة الشاعر زاهي وهبي - (من المصدر)

عمان- في أمسية خيرية جمعت الموسيقا والشعر، قدمت فرقة "نايا" الموسيقية، بقيادة الدكتورة رولا جرادات، إلى جانب الشاعر اللبناني زاهي وهبي، أول من أمس، ليلة ممزوجة بروح النضال والمقاومة الفلسطينية، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار.
بدأ الشاعر زاهي وهبي بقراءة قصائده الوطنية، التي تعبر عن روح المقاومة الفلسطينية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي. فقرأ قصيدة "نشيد الحب والأمل"، التي تدعو إلى الأمل في المستقبل، والاستمرار في النضال من أجل الحرية.
وقال فيها: مهما اشتدت الريحُ وعمَّ الظلام لا تفقد شهوةَ الكلام..
عَلِّ صوتكَ قُلْ ما تشاء، لا تستغرقْ في المنام..
ثمة شمسٌ تضحكُ كُلَّ صباح..
وأمٌّ تصلّي كي يَعمَّ السلام ثمة طفلةٌ تلوِّن الريحَ ببراءةِ ضحكتها..
وفلاحٌ يحرثُّ السنين بالصلاة..
يبذرُ العمر قمحاً في تربة الأيام، وعاشقةٌ تُقيمُ بين الشهيقِ والزفير..
كعبةً من جمرِ الأحلام..
إذاً.. لا تفقد الأمل.. وقُلْ لمن رحلوا قبل الأوان..
إنّا هنا باقون.. قُلْ للخوف خَفْ..
ردِّدْ مع سميح
ومع رفاق المناجل والمعامل:
"أنا لا أحبُّك يا موتُ لكنني لا أخافك"
وخُذْ من درويشَ صلاته: "على هذه الأرضِ ما يستحق الحياة".
كما قرأ قصيدة "لا تنس"، التي تؤكد ضرورة عدم نسيان جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وجاء فيها "لا تنسَ أنهم جاؤوا من بعيد من شتات ذاكرة باطلة من كتاب وصايا قاتلة من خطأ فادحٍ ألقته السماء على الأرض من خللٍ فاضحٍ في طبيعة الأشياء.. دخلوا بيتك عنوةً قتلوا أهلك فضحوا عورة التراب زعموا أن لهم بلداً في بلدك جسداً في جسدك أرضاً في أرضك حرثاً في ضرعك جسراً في ضلعك تذكر كم مرة قطعوا صلاتك سدوا طريق الشمس كي لا يطلع نهارك لا تنس أبداً أنهم غرباء مهما تمادوا".
ورافق الشاعر والفرقة الفنية الذين توشحوا جميعهم بـ"الحطة الفلسطينية"، أغنيات المقاومة الفلسطينية القديمة والحديثة، مثل "طلت الباردوة" و"بكتب اسمك يا بلادي"، والأغنية السويدية "level Palestina" والأغنية المغربية "ياللي عليك القلب حزين".
وقد لاقت الأمسية الفنية تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي حضرها، حيث ردد معها الأغنيات الوطنية الفلسطينية.
وفي نهاية الأمسية، شكرت وزيرة الثقافة هيفاء النجار فرقة "نايا" والشاعر زاهي وهبي على مشاركتهما في هذه الأمسية، التي تأتي تعبيرا عن التضامن مع أبناء غزة.
وقال الشاعر زاهي وهبي، في حديث لـ"الغد"، إن أضعف الإيمان هو دعم فلسطين من خلال الفن والأدب. وأضاف أن المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعد قائمة على الأرض بل على السردية التي يحاول المحتل سرقتها.
وأكد أن الرواية الفلسطينية تقع على دور أي فنان أو أديب أو موسيقي، لتأكيد حقيقة الأرض والثقافة الفلسطينية.
وأشار إلى أن وجوده اليوم مع فرقة "نايا" هو دعم معنوي، ومحاولة لمساهمة مادية بسيطة ليكون الريع عبر تأمين طرود غذائية لأهل غزة بالتعاون مع تكية أم علي.
واعتبر أن التحرك العالمي من مظاهرات في مختلف دول العالم هو ضرورة إنسانية وواجبة. وأكد أن القصيدة تختلف عن كتابة النص النثير أو المقالة، فمنذ العدوان لم يتوقف عن كتابة المقالات حول غزة، إلا أن كتابة الشعر أحيانا تحتاج إلى التأني.
ولفت إلى أن بعض الأحداث تفرض نفسها على الإنسان، فتدفعه للكتابة شعرا أم نثرا أو قصة.

اضافة اعلان


 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الثقافة خلال كلمتها باختتام المهرجان - (من المصدر)

"كرامة" يختتم "دورة فلسطين" بعرض فيلم "بنك الأهداف" للشهيد سراج

منذ 6 دقيقة
WhatsApp Image 2023-12-09 at 20.20.55

"نافذة على فلسطين" برنامج خاص في الدورة السادسة للجونة السينمائي

منذ7 ساعة
يُعدّ كوكس من المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي

الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

منذ8 ساعة
نجوم أتراك كثر عبروا عن دعمهم لفلسطين وقطاع غزة تحديدا

نجم تركي عن غزة: لا أستطيع النوم مرتاح البال

منذ9 ساعة
11_865526_original

حلا شيحة تعتذر لـ"فناني مصر".. بعد وصفها الفن بالحرام

منذ11 ساعة
سيلينا غوميز وتايلور سويفت

تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور بحضور عرض داعم لفلسطين

12 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ2 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 