فضيحة جنسية تهز مسابقة ملكة جمال الكون

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وكشفت المتسابقات أن المنظمين طلبوا من خمسة منهنّ "خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني"، في غرفة كان فيها أكثر من 20 شخصًا، بينهم رجال.وصرحت المحامية ميليسا أنجرايني أن "المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير، وهنّ عاريات الصدر"، مضيفةً أنّه "لم تكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات".هذا وقد روت إحدى المتسابقات، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "كومباس" التلفزيونية الإخبارية، أنه طُلب منها التقاط بعض الصور لها "في أوضاع غير لائقة"، قائلة: "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إليّ... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".من جانبها، أعلنت الشرطة الإندونيسية أنّها ستحقق في البلاغات التي تقدّمت بها المتسابقات، كما قالت وكالة "رويترز" إنها حاولت الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسّسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّهما لم يردّا.