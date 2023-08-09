الأربعاء 09 آب 2023
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فضيحة جنسية تهز مسابقة ملكة جمال الكون

صورة من مسابقة ملكة جمال الكون في أندونيسيا
صورة من مسابقة ملكة جمال الكون في أندونيسيا
شهدت مسابقة ملكة جمال الكون التي أُقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الفترة من الـ29 من تموز إلى الـ3 من آب، فضيحة مدوية بعد أن تقدمت 6 متسابقات ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي الحفل بالتحرّش الجنسي بهنّ، أثناء خضوعهن لـ"فحص بدني" وهنّ عاريات الصدر.اضافة اعلان

وكشفت المتسابقات أن المنظمين طلبوا من خمسة منهنّ "خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني"، في غرفة كان فيها أكثر من 20 شخصًا، بينهم رجال.
وصرحت المحامية ميليسا أنجرايني أن "المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير، وهنّ عاريات الصدر"، مضيفةً أنّه "لم تكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات".  

هذا وقد روت إحدى المتسابقات، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "كومباس" التلفزيونية الإخبارية، أنه طُلب منها التقاط بعض الصور لها "في أوضاع غير لائقة"، قائلة: "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إليّ... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".

من جانبها، أعلنت الشرطة الإندونيسية أنّها ستحقق في البلاغات التي تقدّمت بها المتسابقات، كما قالت وكالة "رويترز" إنها حاولت الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسّسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّهما لم يردّا.

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