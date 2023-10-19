"فلسطين حرة".. نجوم أتراك يهتفون نصرة لغزة

سارة زايد

"لا فعل صغير في النضال". ُيرعب الكيان الصهيوني الرفض، تتصلب أطرافه عندما يُكشَف زيفه وافتراءه، ومن هذا الباب، الذي يخشى دائما أن يُصفق في وجهه، نروي قصتنا، ويروي غيرنا قصتنا ممن يستطيع إذاعتها ونقلها بكل سلاسة إلى أيدي الناس، لتنخرط بقلوبهم وعقولهم.



منذ اليوم الأول على عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف غزة، بدأ نجوم أتراك بإطلاق حملات تثقيفية لما يجري من وحشية في القطاع، أملاً منهم بإحداث فرق في عقلية من يناصر الكيان الفاشي، وتصديق الرواية الفلسطينية، الواضحة كالشمس تماماً.

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لكن أول أمس، الثلاثاء 17/10/2023، وبعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني الذي يؤوي آلاف العائلات راح ضحيتهم أكثر من 400 شهيد، كان حدثا مفصليا لم يستطع مشاهير تركيا غض الطرف عنه، فمن كان منهم يدعوا لوقف العنف من الجانبين "الفلسطيني والإسرائيلي"، بات اليوم يقاوم بالكلمة من أجل إظهار النزعة الهمجية للكيان الصهيوني.





نجوم أتراك يناصرون غزة





بيرين سات



توبا بيوكستون



هاندا ارتشيل





آراس بولوت



مراد يلدريم



فهرية أفجين



بورجو أوزبيرك



هازال فيليز



بيرجوزار كورال



فرح زينب عبدالله



بينار دينيز





بورجو بيريجيك



إنجين أكيوريك















إسراء بيلجيتش





بيرجي أكلاي



خديجة شنديل



جوفت هوكنا



إسرائيل تقصف بلا هوادة



قامت الممثلة التركية بيرين سات يوم أمس بوضع ستوري عبر صفحتها الخاصة إنستغرام، وهي صورة لطفلة تتوشح بالكوفية الفلسطينية وتحمل لافته كتب عليها بما معناه: الاحتلال يزيف الحقيقة، غزة تحت التطهير العرقي. انقذوا أطفال غزة.قامت الممثلة التركية وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، توبا بيوكستون، بإعادة نشر "ستوري" قامت بنشرها الـUNICEF، منددة بمجزرة المستشفى الأهلي المعمداني جاء فيها: "تدين اليونيسيف بشدة الضربة التي استهدفت مستشفى الأهلي العربي في غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مئات من المدنيين. ندعو إلى حماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والبنية التحتية التي يعتمدون عليها. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية ".قامت هاندا أيضاً بإعادة نشر ما صرحت به الصفحة الرسمية لليونيسف، وكذلك زميلها الممثل بوراك دينيز.شارك الممثل التركي مراد يلدريم صورة لعلم فلسطين عبر خاصية القصص المصورة بانستغرام، وكتب عليها: "فلسطين حرّة".يُذكر أنّ يلدريم هو من أصول عربية، فوالدته سورية الأصل؛ كما أن زوجته إيمان الباني مغربية الجنسية.بكلمات موجزة بليغة، كتبت فهرية أفجين باللغة الإنجليزية عبر خاصية الستوري: فلسطين حرة. وقام زوجها النجم بوراك أوزجيفيت بتأيدها وإعادة نشر ما أدلت به.نشرت بورجو عبر إنستغرام صورة تعبيرية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وهو ملطخ بدماء الشعب الفلسطيني، وأرفقت الصورة بتعليق: "ليكن الله بجانب الأبرياء، لتنتهي هذه الأيام المرعبة".كتبت هازال باللغة التركية عبر إنستغرام: إن الوحشية اللاإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والمذابح والهمجية وجميع جرائم الحرب، ترتكب أمام أعين العالم. هذه ليست حربا، إنها مذبحة. اللعنة على الجميع وعلى كل من تسبب في الأذى للأبرياء". وأرفقت ما كتبته بهاشتاغ: فلسطين حرة.كتبت النجمة كورال عبر إنستغرام بما معناه:هذه هي الحقيقةهذا ما يفعلونه منذ سنواتوهذه البربرية هي ما يتم تجاهلها عادةولم يحدث نفس القدر من الضجيج كما حدث في الأسبوعين الماضيين، وهو عار على الإنسانية جمعاء".كتبت فرح منشوراً على منصة "إكس" جاء فيه: "لقد حدثت فظائع خطيرة للغاية ضد الإنسانية الليلة الماضية (تقصد مجزرة المستشفى المعمداني)، وعلى الرغم من أن إسرائيل تريد عملية برية للرد على حماس، إلا أنها لا تجرؤ على القيام بذلك في الوقت الحالي بسبب بعض المخاطر. ولم تتردد إسرائيل حتى في ارتكاب المجازر لإجبار الناس على مغادرة المنطقة. يريدون منهم أن يخافوا من الموت ويبتعدوا.وأضافت فرح: تزعم إسرائيل منذ بعض الوقت أن حماس تستخدم المدنيين كدروع لإضفاء الشرعية على هجماتها. وخاصة في المستشفياتوختمت النجمة التركية منشورها: بعد قصف المستشفى، قاموا بتغطية الحادثة من خلال الإدلاء بتصريحات تظهر عقليتهم. لكن عندما رأى العالم هذه الوحشية بجل عُريها، أصيبوا بالذعر وحاولوا سحب بعض تصريحاتهم وتوضيح أنهم لم ينفذوا الهجوم.بعد تدمير المستشفى المعمداني في قطاع غزة كتبت بينار عبر إنستغرام:لا أستطيع حتى النظر! لا أستطيع النظر من ألم قلبي.أن لا يكون بوسعي فعل شيء هو شعور مرعبلماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟وأرفقت ما كتبت بهاشتاغ فلسطين حرةنشرت بورجو بيرجيك عبر ستوري إنستغرام: المستشفيات ليست هدفا، الرضع ليسوا هدفاً، الأطفال ليسوا هدفاً، النساء ليسوا هدفاً، والمدنيين ليسوا هدفاً.أوقفوا الحربكتبت إسراء: أدين الاعتداء المستشفى في غزة، على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءاتها. الرحمة لأرواح من فقدوا حياتهم، قلبي وصلواتي معكم.صوبت بيرجي الضوء على فيديو لامرأة غزية تقول: "رضيت بظروفي، بوجع أطفالي، ورضيت بحياتي، بس كمان ما ألاقيش أكل لولادي! مش لهالدرجة يعني"! وهو فيديو قامت صفحة برنامج الأغذية العالمي بنشره، يشرح فيه مدى شح الغذاء والمياه في القطاع، طالبة مما يستطيع أن يتبرع إنقاذ حياة الغزيين.قامت خديجة بتغيير صورتها الشخصية عبر إنستغرام لتصبح سوداء قاتمة حداداً على أرواح الشهداء.قامت الممثلة التركية القديرة جوفت بنشر صورة لحذاء طفل ملطخ بالدماء جراء مجزرة المستشفى المعمداني بغزة، وأرفقت الصورة بتعليق: فلسطين.وهي الصورة ذاتها التي قامت نبهات جهري بنشرها أيضاًويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، لليوم الـ 13 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، حتى الساعة الثالثة من مساء أمس الأربعاء، 3478 شهيداً، و12065 إصابة بجراح مختلفة.

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