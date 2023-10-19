الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"فلسطين حرة".. نجوم أتراك يهتفون نصرة لغزة

نجوم تركيا يقاومون بالكلمة أجل إظهار النزعة الهمجية للكيان الصهيوني
نجوم تركيا يقاومون بالكلمة أجل إظهار النزعة الهمجية للكيان الصهيوني

"لا فعل صغير في النضال". ُيرعب الكيان الصهيوني الرفض، تتصلب أطرافه عندما يُكشَف زيفه وافتراءه، ومن هذا الباب، الذي يخشى دائما أن يُصفق في وجهه، نروي قصتنا، ويروي غيرنا قصتنا ممن يستطيع إذاعتها ونقلها بكل سلاسة إلى أيدي الناس، لتنخرط بقلوبهم وعقولهم.

منذ اليوم الأول على عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف غزة، بدأ نجوم أتراك بإطلاق حملات تثقيفية لما يجري من وحشية في القطاع، أملاً منهم بإحداث فرق في عقلية من يناصر الكيان الفاشي، وتصديق الرواية الفلسطينية، الواضحة كالشمس تماماً.

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لكن أول أمس، الثلاثاء 17/10/2023، وبعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني الذي يؤوي آلاف العائلات راح ضحيتهم أكثر من 400 شهيد، كان حدثا مفصليا لم يستطع مشاهير تركيا غض الطرف عنه، فمن كان منهم يدعوا لوقف العنف من الجانبين "الفلسطيني والإسرائيلي"، بات اليوم يقاوم بالكلمة من أجل إظهار النزعة الهمجية للكيان الصهيوني.

نجوم أتراك يناصرون غزة


بيرين سات 

قامت الممثلة التركية بيرين سات يوم أمس بوضع ستوري عبر صفحتها الخاصة إنستغرام، وهي صورة لطفلة تتوشح بالكوفية الفلسطينية وتحمل لافته كتب عليها بما معناه: الاحتلال يزيف الحقيقة، غزة تحت التطهير العرقي. انقذوا أطفال غزة.





توبا بيوكستون

قامت الممثلة التركية وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، توبا بيوكستون، بإعادة نشر "ستوري" قامت بنشرها الـUNICEF، منددة بمجزرة المستشفى الأهلي المعمداني جاء فيها: "تدين اليونيسيف بشدة الضربة التي استهدفت مستشفى الأهلي العربي في غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مئات من المدنيين. ندعو إلى حماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والبنية التحتية التي يعتمدون عليها. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية ".




هاندا ارتشيل

قامت هاندا أيضاً بإعادة نشر ما صرحت به الصفحة الرسمية لليونيسف، وكذلك زميلها الممثل بوراك دينيز.







آراس بولوت







مراد يلدريم

شارك الممثل التركي مراد يلدريم صورة لعلم فلسطين عبر خاصية القصص المصورة بانستغرام، وكتب عليها: "فلسطين حرّة". 

يُذكر أنّ يلدريم هو من أصول عربية، فوالدته سورية الأصل؛ كما أن زوجته إيمان الباني مغربية الجنسية.





فهرية أفجين

بكلمات موجزة بليغة، كتبت فهرية أفجين باللغة الإنجليزية عبر خاصية الستوري: فلسطين حرة. وقام زوجها النجم بوراك أوزجيفيت بتأيدها وإعادة نشر ما أدلت به. 





بورجو أوزبيرك

نشرت بورجو عبر إنستغرام صورة تعبيرية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وهو ملطخ بدماء الشعب الفلسطيني، وأرفقت الصورة بتعليق: "ليكن الله بجانب الأبرياء، لتنتهي هذه الأيام المرعبة".




هازال فيليز

كتبت هازال باللغة التركية عبر إنستغرام: إن الوحشية اللاإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والمذابح والهمجية وجميع جرائم الحرب، ترتكب أمام أعين العالم. هذه ليست حربا، إنها مذبحة. اللعنة على الجميع وعلى كل من تسبب في الأذى للأبرياء". وأرفقت ما كتبته بهاشتاغ: فلسطين حرة.





بيرجوزار كورال

كتبت النجمة كورال عبر إنستغرام بما معناه: 
هذه هي الحقيقة
هذا ما يفعلونه منذ سنوات
وهذه البربرية هي ما يتم تجاهلها عادة
ولم يحدث نفس القدر من الضجيج كما حدث في الأسبوعين الماضيين، وهو عار على الإنسانية جمعاء".





فرح زينب عبدالله

كتبت فرح منشوراً على منصة "إكس" جاء فيه: "لقد حدثت فظائع خطيرة للغاية ضد الإنسانية الليلة الماضية (تقصد مجزرة المستشفى المعمداني)، وعلى الرغم من أن إسرائيل تريد عملية برية للرد على حماس، إلا أنها لا تجرؤ على القيام بذلك في الوقت الحالي بسبب بعض المخاطر. ولم تتردد إسرائيل حتى في ارتكاب المجازر لإجبار الناس على مغادرة المنطقة. يريدون منهم أن يخافوا من الموت ويبتعدوا.

وأضافت فرح: تزعم إسرائيل منذ بعض الوقت أن حماس تستخدم المدنيين كدروع لإضفاء الشرعية على هجماتها. وخاصة في المستشفيات

وختمت النجمة التركية منشورها: بعد قصف المستشفى، قاموا بتغطية الحادثة من خلال الإدلاء بتصريحات تظهر عقليتهم. لكن عندما رأى العالم هذه الوحشية بجل عُريها، أصيبوا بالذعر وحاولوا سحب بعض تصريحاتهم وتوضيح أنهم لم ينفذوا الهجوم.





بينار دينيز

بعد تدمير المستشفى المعمداني في قطاع غزة كتبت بينار عبر إنستغرام: 
لا أستطيع حتى النظر! لا أستطيع النظر من ألم قلبي.
أن لا يكون بوسعي فعل شيء هو شعور مرعب
لماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟

وأرفقت ما كتبت بهاشتاغ فلسطين حرة





بورجو بيريجيك

نشرت بورجو بيرجيك عبر ستوري إنستغرام: المستشفيات ليست هدفا، الرضع ليسوا هدفاً، الأطفال ليسوا هدفاً، النساء ليسوا هدفاً، والمدنيين ليسوا هدفاً.




إنجين أكيوريك

أوقفوا الحرب






إسراء بيلجيتش

كتبت إسراء: أدين الاعتداء المستشفى في غزة، على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءاتها. الرحمة لأرواح من فقدوا حياتهم، قلبي وصلواتي معكم.




بيرجي أكلاي

صوبت بيرجي الضوء على فيديو لامرأة غزية تقول: "رضيت بظروفي، بوجع أطفالي، ورضيت بحياتي، بس كمان ما ألاقيش أكل لولادي! مش لهالدرجة يعني"! وهو فيديو قامت صفحة برنامج الأغذية العالمي بنشره، يشرح فيه مدى شح الغذاء والمياه في القطاع، طالبة مما يستطيع أن يتبرع إنقاذ حياة الغزيين.





خديجة شنديل

قامت خديجة بتغيير صورتها الشخصية عبر إنستغرام لتصبح سوداء قاتمة حداداً على أرواح الشهداء.





جوفت هوكنا

قامت الممثلة التركية القديرة جوفت بنشر صورة لحذاء طفل ملطخ بالدماء جراء مجزرة المستشفى المعمداني بغزة، وأرفقت الصورة بتعليق: فلسطين.

وهي الصورة ذاتها التي قامت نبهات جهري بنشرها أيضاً









إسرائيل تقصف بلا هوادة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، لليوم الـ 13 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، حتى الساعة الثالثة من مساء أمس الأربعاء، 3478 شهيداً، و12065 إصابة بجراح مختلفة.


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