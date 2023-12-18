“فلسطين ليست محتوى”.. مسلسل مصري يتضامن مع غزة على طريقته

تعتبر المسلسلات والأفلام إلى جانب العديد من الفنون من الأشياء التي يمكن من خلالها التعبير عن رأي أو إيصال المعلومة بشكل سلس، بالإضافة إلى أنها تستخدم للتضامن مع قضية معينة سواء كانت سياسية عائدية وغيرها.

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خلال الحرب الأخيرة على غزة تطرقت العديد من الأعمال إلى ما يعيشه أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان آخر هذه المسلسلات التي تطرقت إلى القضية المسلسل المصري زينهم.





مسلسل زينهم وأحداث غزة

لقي مسلسل "زينهم" المصري تفاعلا كبيراً مع الواقع الفلسطيني وأحداث غزة خاصة، إذ وثق منتجوه التضامن الشعبي مع الأحداث الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي من بينها صورة في الشوارع المصرية كُتب عليها "فلسطين ليست محتوى، غزة تموت".

مشهدي المفضل من مسلسل زينهم 🇵🇸 pic.twitter.com/K92RE3eyAO — Ahmed Atef (@ahmedalturkk) December 10, 2023

أظهرت سلسلة "زينهم" المصرية تجاوباً فعّالاً مع الواقع الفلسطيني في غزة، حيث قام أحد الأبطال بارتداء قبعة شمسية مزينة برموز ثقافية فلسطينية، إضافةً إلى ظهور بعض الشخصيات في مطعم وهم يتناولون مشروباً غازياً محلياً، بديلاً عن المشروبات العالمية، وذلك رداً على حملات المقاطعة.



لا يقتصر تأثير لمسلسل المصري زينهم على الجانب الاجتماعي فحسب، بل حقق بطل العمل، الذي أحرز نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه السابق "13 يوماً" بإيرادات تجاوزت 31 مليون جنيه في أبريل/نيسان الماضي، نجاحاً مميزاً.



وقد تمكن الفنان أحمد داوود، الذي قاد بطولة الفيلم، من انتقال بنجاح إلى التجربة التلفزيونية الأولى من خلال مسلسل "زينهم"، المعروض حالياً على منصة "واتش إت" وقناة "أون".



على الرغم من تصدر المسلسل لقائمة المشاهدة على المنصة، إلا أن بعض محبي أحمد داوود عبّروا عن إحباطهم، حيث توقعوا أداء المسلسل على نفس مستوى أعماله السابقة، مثل "هذا المساء"، "أهو ده اللي صار"، و"غراند أوتيل".





"زينهم" قصة من أحداث حقيقية



"زينهم"، المسلسل الذي يمزج بين التشويق والإثارة بشكل مميز، يأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة، خاصة مع معظم الأحداث التي تقع في محيط المشرحة.



يحكي العمل قصة زينهم، الطبيب الشرعي الذي لا يكتفي بمجرد تشريح الجثث، بل يسعى جاهداً لكشف الحقائق وراء الحوادث التي أدت إلى وفاة الأشخاص، سواء باعتماد قواعد الطب الشرعي وعلم التشريح في بعض الأحيان، أو بمتابعة فضوله إلى حد التورط في المشكلات.



يساعده في رحلته الجديدة الطبيب جيمي، الذي اكتشف صدفةً قدرته على التواصل مع الأموات، ما يساعد الثنائي على حل الألغاز ومساعدة الشرطة في الكشف عن الجناة. ورغم أن المسلسل يتألف من 30 حلقة، إلا أن كل حلقة تقدم قضية مستقلة، ما يمكّن المشاهدين من استكشاف مجموعة متنوعة من القضايا الغامضة.



القصة مستوحاة من كتاب "أصدقائي الموتى شكراً" للدكتور محمد جاب الله، استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الذي قرر توثيق بعض القضايا الحقيقية والمثيرة التي واجهها خلال مسيرته المهنية.



ورغم أنها تقتبس من الكتاب، يظهر أن المسلسل اختار التركيز على القضايا البسيطة والأقل رعباً وغموضاً، مع تغييرات درامية تم إدخالها لجعل العمل أكثر خفة وكوميديا.

التفاصيل في مسلسل زينهم 💚

فلسطين في القلب 💚 pic.twitter.com/liYs6Vdohk — Azza Rakha (@3zza_rakha) December 14, 2023

من الجدير بالذكر أن المشهد الدرامي العربي قد شهد مؤخراً اهتماماً متزايداً في مجال الدراما الطبية، وخاصة بعد بدء المنصات في إنتاج أعمال حصرية. ويعد مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تم إنتاجه في عام 2020 بواسطة نتفليكس، أحد الأمثلة، حيث كان أول مسلسل مصري على المنصة وأول عمل عربي مأخوذ عن كتاب.

بيشربوا "سبيرو سباتس" حركة حلوة من مخرج مسلسل زينهم ❤️ pic.twitter.com/XdQiCraJj1 — Ahmed Atef (@ahmedalturkk) December 15, 2023

على الرغم من الانتقادات التي وُجهت للمخرج بسبب تشويه القصص الأصلية، إلا أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً واحتل المرتبة الأولى في قوائم المشاهدة في العديد من البلدان العربية وبعض الدول الأجنبية. -عربي بوست