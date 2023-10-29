الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فلورنس بيو تواصل دعمها لغزة: إبادة جماعية وليس دربا نحو السلام

وصفت بيو الوضع بعد قطع الاتصالات في غزة عن ما يقرب من ٢ مليون شخص بالمرعب
وصفت بيو الوضع بعد قطع الاتصالات في غزة عن ما يقرب من ٢ مليون شخص بالمرعب
انتقدت الممثلة الشابة الشهيرة، فلورنس بيو، أول أمس الجمعة، قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.
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ووصفت الممثلة البريطانية، الوضع بعد قطع الاتصالات في غزة عن ما يقرب من ٢ مليون شخص، بالمرعب، وطالبت بالتبرع لأطفال فلسطين، عبر وضعها رابط تبرع اليونيسيف، في خاصية الاستوري، بحسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

ونشرت فلورنس بيو، عدة صور من حادث قصف مستشفى المعمدانى، في غزة، عبر خاصية الاستوري وعلقت على إحدى الصور قائلة: "إن قصف مستشفى مليء بالأطفال، واللاجئين ليس طريقًا للسلام، بل إنها إبادة جماعية".

كما نشرت مقطع فيديو قصير لدكتور من المستشفى، وطلبت من متابعيها على الموقع، الاستماع إلى المقطع.












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