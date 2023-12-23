السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فيلمان عربيان في القائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي

مخرجة-فيلم-كذب-ابيض
المخرجة المغربية اسماء المدير

اختير الفيلم التونسي "بنات ألفة" ضمن القائمة الأولية لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.

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كما اختير فيلم المخرجة كوثر بن هنية، ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

 


وكتبت كوثر على صفحتها بفيسبوك "تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة، لكن في فئتين للأوسكار".


كما اختير الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي.


وكتبت أسماء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "المغرب باق.. فعلناها ثانية".


وأضافت "شكرا لفريق الفيلم الرائع.. وزارة الثقافة.. المركز السينمائي.. الخزانة السينمائية.. الجزيرة الوثائقية.. مهرجان مراكش.. الأصدقاء والصديقات.. وآخرون وأخريات. شكرا على دعمكم لسينما بلدنا".


وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، الخميس، القوائم الأولية لعدد من فئات جوائزها.


وتضم قائمة أفضل فيلم دولي 15 فيلما من بين 88 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا لفيلم منتج خارج الولايات المتحدة لا تقل مدته عن 40 دقيقة ولا تزيد اللغة الإنكليزية في حواره عن 50 بالمئة.


ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد فقط من إنتاجها للمنافسة على الجائزة التي لم يسبق أن فاز بها أي فيلم عربي.


ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي، في يناير، على أن يعلن اسم الفيلم الفائز في حفل جوائز الأوسكار، في العاشر من مارس، بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

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