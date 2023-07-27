الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فيلم رمّان: الحفر على جبين مجنِّدي القاصرين

فيلم رمّان: الحفر على جبين مجنِّدي القاصرين
فيلم رمّان: الحفر على جبين مجنِّدي القاصرين
أطلق المخرج السوري عبد الهادي الركب فيلمه الروائي القصير "رمّان" على القناة الرسمية على اليوتيوب، الحائز على جائزة الجمهور كأفضل فيلم روائي قصير، وذلك في قسم موعد مع السينما الفرنسية- العربية ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي بدورته الثالثة عام 2022. الفيلم من تأليف وإخراج عبد الهادي الركب وبطولة الفنانة السورية رشا بلال والفنانة الأردنية نبال العوضي والطفل محمد الحريري. اضافة اعلان
يقدم الفيلم عبر معالجة بصرية متقنة ظاهرة إشراك القاصرين في النزاعات المسلحة الدائرة حول العالم، وذلك عبر قصة شخصية "أم عابد" التي فقدت ابنها القاصر في الحرب الدائرة في سوريا، وكيف يمكن لهذه اللعنة أن تنتقل عبر الرمان إلى أحد أبناء الحي الذي تسكنه. يستعرض الفيلم أحداثه ضمن قالب رمزي بعيداً عن المباشرة في الطرح، لإيمان صنّاعه بأهمية إبراز جمالية أدوات الفيلم السينمائية في إيصال الرسائل الضمنية دون الحاجة إلى إيضاحها بشكل مباشر.
يستند الفيلم في بناء سرديته على المادة الثامنة والثلاثين في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1990، مما يجعل الفيلم يندرج تحت الأفلام الحقوقية التي تولي الشأن الإنساني اهتماماً بالغاً في المواضيع المطروحة، حيث ورد في الاتفاقية أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وأن "تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة, وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة, يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً". 
يذكر أن الفيلم هو التجربة السينمائية السابعة لمخرجه، وهو من إنتاج "مجتمع مشكاة" الذي يسعى إلى إنتاج مواد إعلامية تهدف لتعزيز قيم التسامح والاعتدال عن طريق نشر الوعي ونبذ الفكر المُتطرف والتركيز على الخطاب البديل لخطاب الكراهية والعنف في العالم. 
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