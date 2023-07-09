الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فيلم وثائقي يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال عادل إمام!

عادل-إمام100-2-730x438-1-730x438-1-730x438
عادل إمام

عرضت قناة العربية فيلماً وثائقياً عن الزعيم عادل إمام كشف عن تكليف أحد عناصر إحدى الجماعات المتطرفة باغتياله.
وكشف العضو السابق في تنظيم الجماعة المتطرفة، عن شخصية القيادي الذي كلفه باغتيال النجم الكبير عادل إمام، وكواليس تلقيه هذا الأمر.
وقال: “التكليف بقتل عادل إمام جاءني مباشرة من القيادي عبود الزمر، وهو حي يرزق ومستعد أواجهه”.
 وأضاف: “في ذلك الوقت كنت منتمياً لمجموعة في الجماعة الإسلامية خارج السجن، وكانت تلك المجموعة تعرف أن والدي وهو أحد قادة تنظيم الجهاد في السجن، وكانت المجموعة تستخدمني في نقل وجهة نظرهم وأطروحاتهم وتوصيلها للقيادات في الليمان، ونقل رد القيادات لهم”.
وتابع: “التقيت بالشيخ عبود وقلت له الإخوة برا عايزين يقتلوا الدكتور محمد سيد طنطاوي، فرد قائلاً محمد سيد طنطاوي يستحق القتل، وهو ضال ومضل ومن علماء السلطة، لكن الدولة ستستغل قتله إعلامياً في تشويه صورتنا وإننا نقتل رجال الدين، وسألني هل توجد مجموعات خارج السجن جاهزة لتنفيذ شيء، وقلت له نعم توجد، فرد بقوله بالنص اقتلوا عادل إمام ولا تسألوني في أي حاجة، ومش هقدر أساعدكم بحاجة”.
وكشف عن سبب رغبة الجماعات المتطرفة في التخلص من عادل إمام قائلاً: “التكليف بقتل الفنان عادل إمام كان في سنة 1994، وبالتحديد بعد فيلم الإرهابي”.

اضافة اعلان

 وأضاف: “فيلم الإرهابي استفز الجماعات الإسلامية كلها، وكان في تخطيط من تنظيم الجهاد أيضًا للتخلص من عادل إمام، بواسطة الجماعة التي ضربت الدكتور عاطف صدقي، ولكن تم القبض عليهم بعد عملية عاطف صدقي والطفلة شيماء”.
وتابع: “أظن عادل إمام كان هدف لكل الجماعات الإسلامية المتطرفة”.-(وكالات)

سبب صادم وراء وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن 19 عاما

سبب صادم وراء وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن 19 عاما 06 تموز 2023

Untitled-1

المايسترو ريكاردو موتي وأوركسترا الكيروبيني" يحيون حفلة موسيقية 05 تموز 2023

نسرين طافش

نسرين طافش: الغناء تسبب بإفلاسي 05 تموز 2023

411

محمد عبده يكشف سرا عن مشاركته في زفاف ولي عهد الأردن- (فيديو) 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سينما الهواء الطلق

سينما الهواء الطلق تشهد ازدهاراً عالمياً

منذ1 ساعة
حورية فرغلي

أول تصريح لحورية فرغلي بعد استئصال الرحم

منذ1 ساعة
سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة

منذ2 ساعة
توبا بويوكستون

في عيدها الـ41.. كيف اشتهرت "لميس التركية" في الوطن العربي؟

منذ23 ساعة
جماهير مهرجان جرش - (أرشيفية)

مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات مهرجان جرش

منذ24 ساعة
أكدت ياسمين صبري أنها منذ ظهورها تلاحقها هذه الشائعات، ولا تراها مهينة لها.

ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد جورجينا رودريغز

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 