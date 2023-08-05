السبت 05 آب 2023
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فيمَ تنفق بطلة "باربي" مارغوت روبي أرباحها السينمائية؟

مارغوت روبي
مارغوت روبي
في الوقت الذي يحقق فيه فيلم "باربي" إيرادات تاريخية تجاوزت 162 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لإصداره، انشغل الجمهور بمصادر إنفاق نجمة الفيلم "مارغوت روبي" لأرباحها السينمائية، وهو ما كشفت عنه في عدة حوارات إعلامية ببرنامج "CBS Sunday Morning".اضافة اعلان




تنفق على والدتها


وقالت "روبي" إنها لم تنسَ فضل والدتها عليها، بعدما جنت ثمار عملها السينمائي، فعمدت لسداد ديون والدتها وإعطائها بعض الأموال، وكشفت "روبي" إن والدتها "سري كيسلر" اقترضت المال مراراً وتكراراً؛ من أجل مساعدتها عندما بدأت التمثيل، فقامت "روبي" بكتابة ما كانت مدينة به لأمها، واحتفظت بتلك الورقة حتى الآن.

سددت رهن والدتها


وبحسب التقارير، فإن "روبي" سددت الرهن العقاري الخاص بمنزل والدتها في أستراليا، والبالغ قيمته 490 ألف دولار، كهدية بمناسبة يوم ميلادها، بحسب مجلة Vanity Fair الأمريكية، وقالت "روبي" إن والدتها كانت تؤجل سداد الرهن العقاري؛ لتوفر المال وتعطيه لها كدعم من أجل دخول عالم الفن.




مدينة بالفضل


وتدين "روبي" بالفضل لوالدتها في استمرار مسيرتها الفنية، بعدما عانت مع الشهرة التي حققتها بفضل فيلم "The Wolf of Wall Street" عام 2014؛ إذ أخبرت والدتها وقتها بأنها غير قادرة على الاستمرار في التمثيل، إلا أن والدتها أخبرتها بأن وقت الانسحاب قد مرّ ولا خيار لها سوى النجاح، لتدرك "روبي" أن السبيل الوحيد أمامها هو استمرار مسيرتها الفنية حتى الآن.

تفوق "باربي"


وتصدر فيلم "باربي" إيرادات العروض الافتتاحية لأفلام 2023، محققاً 70.5 مليون دولار خلال أول يومين من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتفوق على فيلم "Spider-Man: Across the Spider-Verse"، والذي حقق 51.8 مليون دولار عند افتتاحه في يونيو 2023، بحسب cbs الأمريكية. -وكالات
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