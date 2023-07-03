في أولى حلقاته.. مشهد "حميمي" يغضب متابعي مسلسل "كريستال"

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وتمكن المسلسل من تصدر الترند منذ الحلقة الأولى منه بسبب أداء محمود نصر لشخصية رجل الأعمال رجال فياض، وإشادة الجمهور به.كما تعرض الفنان للهجوم بعد مشهد القبلة الجريئة الذي جمعه بالفنانة اللبنانية باميلا الكيك، حيث هاجم رواد السوشال ميديا والجمهور المشهد، متسائلين ماذا سيحمل العمل في حلقاته القادمة من مشاهد جريئة أخرى.يروي العمل قصة فاي "ستيفاني عطالله" الفتاة الشابة الطموحة التي تعيش في ملحق قصر مصممة الأزياء الشهيرة عليا "باميلا الكيك"، وتحلم بأن تصبح مثلها.تقع فاي وعليا في حب ذات الشخص وهو رجل الأعمال جواد الفياض "محمود نصر" لتبدأ العديد من الأحداث.مشهد القبلة بين محمود نصر وباميلا الكيك ليس الأول في الدراما العربية المقتبسة عن تركية، حيث سبق وأن أثار الفنان السوري سامر المصري الجدل بسبب مشهد مماثل جمعه بالفنانة اللبنانية ندى ابو فرحات في مسلسل ستيليتو المقتبس عن جرائم صغيرة.كما أثارت قبلة الفنان اللبناني نيقولا معوض ومواطنته سارة أبي كنعان في سياق مسلسل الثمن المقتبس عن ويبقى الحب الكثير من الجدل. -وكالات