الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

في أولى حلقاته.. مشهد "حميمي" يغضب متابعي مسلسل "كريستال"

مسلسل "كريستال"
مسلسل "كريستال"
عُرضت يوم أمس الحلقة الأولى من مسلسل كريستال المقتبس عن النسخة التركية من حرب الورود، بطولة النجم السوري محمود نصر والفنانة اللبنانية باميلا الكيك ومواطنتها ستيفاني عطالله.اضافة اعلان

وتمكن المسلسل من تصدر الترند منذ الحلقة الأولى منه بسبب أداء محمود نصر لشخصية رجل الأعمال رجال فياض، وإشادة الجمهور به.

كما تعرض الفنان للهجوم بعد مشهد القبلة الجريئة الذي جمعه بالفنانة اللبنانية باميلا الكيك، حيث هاجم رواد السوشال ميديا والجمهور المشهد، متسائلين ماذا سيحمل العمل في حلقاته القادمة من مشاهد جريئة أخرى.




يروي العمل قصة فاي "ستيفاني عطالله" الفتاة الشابة الطموحة التي تعيش في ملحق قصر مصممة الأزياء الشهيرة عليا "باميلا الكيك"، وتحلم بأن تصبح مثلها.

تقع فاي وعليا في حب ذات الشخص وهو رجل الأعمال جواد الفياض "محمود نصر" لتبدأ العديد من الأحداث.

مشهد القبلة بين محمود نصر وباميلا الكيك ليس الأول في الدراما العربية المقتبسة عن تركية، حيث سبق وأن أثار الفنان السوري سامر المصري الجدل بسبب مشهد مماثل جمعه بالفنانة اللبنانية ندى ابو فرحات في مسلسل ستيليتو المقتبس عن جرائم صغيرة.

كما أثارت قبلة الفنان اللبناني نيقولا معوض ومواطنته سارة أبي كنعان في سياق مسلسل الثمن المقتبس عن ويبقى الحب الكثير من الجدل. -وكالات
 


لينا شاماميان تحيي حفلا فنيا على مسرح المدرج الروماني

لينا شاماميان تحيي حفلا فنيا على مسرح المدرج الروماني 24 حزيران 2023

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية وتلوم ابن بلدها 21 حزيران 2023

سميرة توفيق

أول تعليق لعائلة سميرة توفيق بعد انتشار خبر وفاتها 21 حزيران 2023

الفنانة سميرة توفيق

ما حقيقة وفاة الفنانة سميرة توفيق؟ 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رضوى الشربيني

رضوى الشربيني إلى التحقيق بعد وصفها الرجل بـ"الخروف"

منذ7 ساعة
جانب من أمسية الفنانة غادة عباسي- (من المصدر)

عباسي وفرقة الرمثا ينسجان أمسية فرح العيد في مادبا

01 تموز 2023
unnamed (84)

"فيبرسي".. أحدث جوائز مهرجان "عمّان السينمائي"

26 حزيران 2023
ديما بياعة

ديما بياعة: أقبل أن يكون ابني مثلي الجنس

26 حزيران 2023
الفنان ثامر السرحان- (من المصدر)

ثامر السرحان يشدو باللهجة البدوية في غناء "الشيلات"

25 حزيران 2023
تيتانيك

جيمس كاميرون مخرج "تيتانيك": انفجار الغواصة تيتان لم يكن مفاجئا

24 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ20 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 