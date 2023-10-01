الأحد 01 تشرين الأول 2023
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في الذكرى الـ23 لاستشهاده.. كيف عالجت السينما المصرية قضية محمد الدرة؟

والد الشهيد الطفل محمد الدرة
والد الشهيد الطفل محمد الدرة
رغم مرور 23 عاما على استشهاد الطفل محمد الدرة، فإن مجرد تذكره فقط قادرا على إيقاظ الغضب الكامن فى الوجدان العربى، واشعال نوبات كراهية جديدة ضد الكيان الصهيوني.اضافة اعلان

مرت يوم أمس، السبت، الذكرى الـ23 على استشهاد أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الشهيد محمد الدرة، وذلك في 30 سبتمبر عام 2000 ، اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا 2 مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنى عشر عامًا، ليتحول الطفل محمد الدرة إلى أيقونة للثورة الفلسطينة، ووصمة عار لن يمحيها الزمن فى جبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.



الطفل محمد الدرة ووالده

مشهد استشهاد الطفل محمد الدرة، كان حاضرا فى السينما المصرية، حيث  تضامنت العديد من الأعمال مع الانتفاضة الفلسطينية، متخذة من مشهد الدرة مادة درامية قوية حركت قلوب الجمهور.

رصد النجم الراحل علاء ولي الدين في فيلمه (ابن عز) مع المخرج شريف عرفة بعض المشاهد للاعتداءات الإسرائيلية وقتل محمد الدرة وهو المشهد الذي يشاهده بطل العمل في التليفزيون ويعيد له توازنه ويبدأ تغيير نمط حياته بجانب حرق العلم ومظاهرات الطلبة في جامعة القاهرة ومحاولاتهم تسلق أسوار الجامعة للتعبير عن غضبهم مما يحدث في فلسطين. 


وفيلم "رحلة حب" الذي قام ببطولته محمد فؤاد وأحمد حلمي، احتوى على أغنية "افرحي يا أم الشهيد"، التي تضمنت بعض المظاهرات التي قام بها الأطفال غضباً مما حدث للطفل محمد الدرة، وهو ما دفع فؤاد إلى التفاعل مع الأطفال بالفيلم وتقديم تلك الأغنية.

كذلك تطرق فيلم "أصحاب ولا بيزنس" للانتفاضة الفلسطينية ورصد تجربة التضحية بالنفس من أجل الأرض، حيث دارت أحداثه عن كريم الذي يجسده الفنان مصطفى قمر وطارق الذى يجسده النجم هاني سلامة، الإعلاميين بقناة ترفيهية يديرها أدهم "سامي العدل" يتنافسان على حملة إعلانات ضخمة لإحدى شركات الملابس لكن ميعاد الترشيحات تصادف مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية واستشهاد الطفل محمد الدرة، فتحدث مشكلة بين الصديقين لكن يقرر أدهم إرسال كريم لتسجيل برنامج عن الانتفاضة كعقاب له، فيغضب من الرحلة فى البداية إلا أنه يتعرف على الفدائي "جهاد" الذى يصحبه خلال رحلته في الأراضي الفلسطينية ثم يقوم بعلمية استشهادية يصورها كريم، وبعد عودته للقناة أراد عرضها في القناة لكن يرفض أدهم عرضها بحجة أنها لا تروق لمحتوى القناة، والفيلم من بطولة هاني سلامة، مصطفى قمر، عمرو واكد، نور، موناليزا، سامي العدل، طارق عبد العزيز، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج علي إدريس. -اليوم السابع

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