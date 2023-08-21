الإثنين 21 آب 2023
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في عيدها الـ27.. كيف لحاجبي "دوا ليبا" أن يكونا بهذه الكثافة؟

دوا ليبا
دوا ليبا
تتبع مشاهير النساء طرقا مختلفة لوضع المكياج مثل المغنية الأمريكية الألبانية دوا ليبا، حيث تكمل يوم غد عامها الـ27، والتي قالت في وقت سابق انها تستخدم فرشاة أسنان بانتظام لتقشير شفتيها: "اكتشفت هذه الحيلة بعد نفاد مستلزمات المكياج وحاولت أن أفعل ما لدي"، وفقًا لما ذكره موقع "insider ".اضافة اعلان

وأوضحت أنها لا تستخدم نفس فرشاة الأسنان طوال وضعها للمكياج، ولكنها تستخدم أحيانًا فرشاة منفصلة لملء حواجبها السميكة عند وضع ظلال العيون الداكنة.

وأضافت: "إذا كنت أريد مظهرًا سميكًا للغاية مع الماسكارا، أضع واحدة على رموشي أيضًا".

الوخز بالإبر لبشرة صافية وأصغر سنًا


تخصص المغنية وقتًا لعلاج وجهها، بما في ذلك الوخز بالأبر الدقيقة، حيث أخبرت ليبا أنه عندما تكون في المنزل في لندن، فإنها تحب زيارة منتجع صحي للوجه يسمى "Pfeffer Sal "كل بضعة أشهر.

وجربت ليبا تقنية الإبر الدقيقة، وهو علاج جلدي يتضمن عدة إبر دقيقة ومعقمة تهدف إلى تحفيز إنتاج الكولاجين، ويساعد في علاج البقع الداكنة ويجعل البشرة تبدو أصغر سناً، وتحدث المغنية عن تجربتها مع تقنية الإبر الدقيقة: "شعرت بحروق الشمس لبشرتي لمدة يومين، لكن بحلول اليوم الثالث، أصبحت بشرتى مثل بشرة الطفلة".




ديتوكس من المكياج 


وتحاول ليبا التخلص من المكياج عندما لا توجد على خشبة المسرح، حتى تجعل وجهها يتنفس، حيث قالت لمجلة" Allure": "أحاول ألا أضع المكياج بقدر ما أستطيع. أحتاج إلى منح بشرتي فترة راحة..أعتقد أنه كان من المهم دائمًا بالنسبة لي أن أزيل مكياجي قبل النوم، ولكن الآن ، أصبح الأمر أشبه بمستوى آخر."




15 دقيقة لتطبيق المكياج 


تستغرق المغنية 15 دقيقة لوضع المكياج حيث تضع كريم أساس أو خافي عيوب وماسكارا وظلال عيون وبرونزر وقالت ليبا إنها تستخدم زيتًا منظفًا لإزالة مكياجها ليلًا و منظف كريمي وكريم مرطب للوجه. -وكالات

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