السبت 08 تموز 2023
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في عيدها الـ41.. كيف اشتهرت "لميس التركية" في الوطن العربي؟

توبا بويوكستون
توبا بويوكستون
ولدت الممثلة التركية توبا بويوكستون بإسطنبول في 5 يوليو عام 1982 درست في قسم تصميم ديكور و ملابس مسرح وأثناء دراستها بدأت بالتمثيل في الإعلانات ثم أتجهت للدراما من خلال أول عمل فني شاركت فية هو مسلسل "سلطان مقامي" عام 2003 وكان دورا صغيرا، ثم شاركت في مسلسل" إكليل الورد " و الذي عرض عام 2004 ونجح في البلدان العربية بعد أن تمت دبلجتة بالعربية.اضافة اعلان




ولفتت توبا بويوكستون الأنظار ببرائتها وملامحها الهادئة، ومن المعروف أن "توبا" معروفة في العالم العربي باسم "لميس " أو"عاصي"، أو" نجمة " في مسلسل "جسور والجميلة" ثم كان مسلسل" سنوات الضياع  " عام 2005 والتي قامت من خلاله بدور لميس الشهير كان النقلة فى حياتها وجعل شهرتها في الشرق الأوسط تفوق شهرتها في تركيا.




ومن أعمالها التي لاقت نجاحا واسعا مسلسل "عاصي " عام 2007، ثم مسلسل " بائعة الورد " عام 2010، فتوالت أعمالها و نجاحتها , وتزوجت من الممثل التركي أونور صايلاك عام 2011 وأنجبت منة توأمها ( مايا و توبراق )  عام2012 ، وفي عام 2017  انفصل الزوجان ، وتعتبر توبا بويوكستون من اكثر الممثلات التركيات اللواتي تصدرن اغلفة مجلات عالمية.



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