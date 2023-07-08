في عيدها الـ41.. كيف اشتهرت "لميس التركية" في الوطن العربي؟

ولفتت توبا بويوكستون الأنظار ببرائتها وملامحها الهادئة، ومن المعروف أن "توبا" معروفة في العالم العربي باسم "لميس " أو"عاصي"، أو" نجمة " في مسلسل "جسور والجميلة" ثم كان مسلسل" سنوات الضياع " عام 2005 والتي قامت من خلاله بدور لميس الشهير كان النقلة فى حياتها وجعل شهرتها في الشرق الأوسط تفوق شهرتها في تركيا.
ومن أعمالها التي لاقت نجاحا واسعا مسلسل "عاصي " عام 2007، ثم مسلسل " بائعة الورد " عام 2010، فتوالت أعمالها و نجاحتها , وتزوجت من الممثل التركي أونور صايلاك عام 2011 وأنجبت منة توأمها ( مايا و توبراق ) عام2012 ، وفي عام 2017 انفصل الزوجان ، وتعتبر توبا بويوكستون من اكثر الممثلات التركيات اللواتي تصدرن اغلفة مجلات عالمية.