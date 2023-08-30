في عيد ميلاد صاحبة الابتسامة الساحرة.. هذا سر جمال كاميرون دياز بعد تخطيها الـ50

اضافة اعلان

ورغم أنها تخطت عمر الخمسين إلا أنها مازالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها، وهو الأمر الذي كشفت عن سره سابقًا في حديث لها لمجلة " فوج"، حيث أكدت أنها تشرب الكثير من الماء، وتمارس الرياضة بانتظام وتتناول الطعام الصحي، كما أكدت أن الضحك الكثير من أحد أسباب احتفاظها بجمالها.ولكاميرون إطلالات مميزة خاصة منذ بداية ظهورها كعارضة أزياء، وحتى انتقالها للعمل الفني ومجال التمثيل، فقد تألقت بالعديد من الفساتين الأنيقة التي زادتها جمالًا في المهرجانات العالمية على السجادة الحمراء، تلك هي أبرزها: