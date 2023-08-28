قضية الفاشينيستا الكويتية.. 10 تهم بانتظارها

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وقالت الوزراة في بيان لها إن التهم العشرة التي وجهت إلى الفاشينستا فاطمة المؤمن هي:القتل الخطأالإصابة بالخطأقيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدراتتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررةتجاوز الإشارة الضوئية الحمراءقيادة مركبة برعونةقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعولقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبةالتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغيرإلحاق ضرر بالممتلكات العامة.وأضافت أنه تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.وكشقت أنه تم الإفراج عن مرافق قائدة المركبة بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما تم تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري. -وكالات