كارمن لبس: كيف ما حدا قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟

نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة قاسية مما خلّفه القصف على مستشفى الأهلي المعمداني.
وأرفقت كارمن اللبس الصورة بالتعليق التالي “مستشفى يا ولاد الحرام! إسرائيل ضربت مستشفى!! كيف ما حدا بالعالم قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟”.
مستشفى يا ولاد الحرام!!! #إسرائيل ضربت مستشفى!! كيف ما حدا بالعالم قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟!!؟!!#مستشفى_المعمداني#PalestineGenocide #PalestineLivesMatter pic.twitter.com/TZ8VWXHgzh— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) October 17, 2023
وتتواجد لبس بمهرجان الجونة السينمائي في فعالياته للدورة السادسة، تحت مسمى «النسخة الاستثنائية» بسبب الأحداث في فلسطين والتي تقام من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.
وتضامناً مع فلسطين، ارتدت النجمة اللبنانية فستانا أسوداً تزينت أكمامه بالعلم الفلسطيني والكوفية.