كارمن لبس: كيف ما حدا قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟

نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة قاسية مما خلّفه القصف على مستشفى الأهلي المعمداني.



وأرفقت كارمن اللبس الصورة بالتعليق التالي “مستشفى يا ولاد الحرام! إسرائيل ضربت مستشفى!! كيف ما حدا بالعالم قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟”.

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وتتواجد لبس بمهرجان الجونة السينمائي في فعالياته للدورة السادسة، تحت مسمى «النسخة الاستثنائية» بسبب الأحداث في فلسطين والتي تقام من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وتضامناً مع فلسطين، ارتدت النجمة اللبنانية فستانا أسوداً تزينت أكمامه بالعلم الفلسطيني والكوفية.



