الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كارمن لبس: كيف ما حدا قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟

كارمن لبس
كارمن لبس

نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة قاسية مما خلّفه القصف على مستشفى الأهلي المعمداني.

وأرفقت كارمن اللبس الصورة بالتعليق التالي “مستشفى يا ولاد الحرام! إسرائيل ضربت مستشفى!! كيف ما حدا بالعالم قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟”.

اضافة اعلان

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نجوم أتراك كثر عبروا عن دعمهم لفلسطين وقطاع غزة تحديدا

نجم تركي عن غزة: لا أستطيع النوم مرتاح البال

13 كانون الأول 2023
الرابر التركي الألماني ميرو

مغني راب ألماني يعلن دعمه لغزة في حفله الأخير (فيديو)

10 كانون الأول 2023
دافع محبو الفنانة الأميركية عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل قبل ظهور العلم

بعد دعمها لفلسطين.. جدل إثر حضور سيلينا غوميز حفل زفاف إسرائيلياً

02 كانون الأول 2023
"أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة"، تقول ميليسا

طرد بطلة "Scream" من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين

22 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
مسلسل زينهم

“فلسطين ليست محتوى”.. مسلسل مصري يتضامن مع غزة على طريقته

منذ1 ساعة
موسم-الرياض

تعليق الحفلات الغنائية في موسم الرياض حدادا على أمير الكويت

منذ4 ساعة
w1280-p1x1-2023-10-29T011705Z_1894851489_RC2124AC247D_RTRMADP_3_PEOPLE-MATTHEW-PERRY

الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة نجم "فريندز" ماثيو بيري

17 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-16 at 14.11.39

بلوغر أردنية تتفنن برسم وجوه الشخصيات على الفواكه

16 كانون الأول 2023
أصيب هنريكي بنوبة قلبية شديدة أثناء وقوفه على المسرح

وفاة مغني برازيلي أثناء أدائه على المسرح (فيديو)

16 كانون الأول 2023
رامي صبري

رامي صبري منتقدا من يطالب بإلغاء الحفلات: فلسطين طول عمرها بتموت (فيديو)

16 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 