"كايروكي" تحاكي ألم وصمود الغزيين بكلمات وألحان "تلك قضية"

رشا كناكرية

اضافة اعلان

عمان- في تركيبة موسيقية فريدة من نوعها، عبرت فرقة "كايروكي" المصرية عن تضامنها مع الأهل في غزة، لتنقل كلمات وألحان أغنيتها "تلك قضية" حقيقة مؤلمة وجرحا عميقا أصاب الوطن العربي وشعوب العالم أجمع تجاه الحرب الوحشية على الغزيين.وعلى أنغام موسيقا الروك، وبلحن الحزن والصمود بالوقت ذاته، أطلقت فرقة "كايوركي" أغنية "تلك قضية" مؤخرا، والتي تحدثت في كلماتها عما يجول في العقول من تساؤلات وتناقضات عن هذا العالم المثالي الذي ظهر زيفه مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 88 يوما دون أن يحرك ساكنا.بدأت الأغنية بتساؤلات: "كيف تكون ملاكا أبيض؟.. يبقى ضميرك نص ضمير.. تنصف حركات الحرية.. وتنسف حركات التحرير.. وتوزع عطفك وحنانك..ع المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية وتلك قضية"، بهذه الكلمات أكدت "كايوركي" ازدواجية المعايير التي يعيشها العالم بين ما كان يتغنى به من حقوق للإنسان والحقيقة التي تظهر عكس ذلك، لتكون بذلك مجرد أسطر رنانة تقال في خطابات مزيفة، والواقع أنها قسمت الشعوب الى فئات.وبصوت يخاطب العقل والوجدان، تسأل "كيف أصدق هذا العالم.. لما بيحكي عن الإنسان؟.. شايف أم بتبكي ضناها.. علشان مات في الغارة جعان.. ويساوي المقتول بالقاتل.. بشرف ونزاهة وحيادية.. وتلك قضية وتلك قضية" ليظهر به ان العالم انكشف على حقيقته البشعة وأننا فقدنا ثقتنا بما كنا نظنها حقوق عالمية.سؤال يتبع الاخر يظهر أن الغشاء قد ازيل عن أعيننا وباتت الحقائق ظاهرة أمامنا كعين الشمس؛ ليتبعها بمقطع "كيف تكون إنساناً راقي؟.. ومطابق للاشتراطات.. كل كلامك لابس واقي.. وبتحضن كل الشجرات.. بتقول ع البواب الحارس.. وجنبك جيش بيهد مدارس.. واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية.. وتلك قضية وتلك قضية"، ليوصف به تبديل الأوجه الذي يمارسه العدو الصهيوني، وهذا الذي أظهرته الصورة الترويجية للأغنية التي أظهرت وجه تمثال الحرية بوجة ظاهر متسامح ويعاكسه وجه شرير حاقد.وببحة صوت حزين، حاكت "كايوركي" ألم الشعوب: "كيف أنامَ قريرَ العينِ؟.. وأضع سدادة أذنين.. والعيلة المدفونة ف بيتها.. ممنوع حد يخش يغيتها.. وكأن الأرض اللي فوقيهم.. مش تبع الكورة الأرضية.. وتلك قضية وتلك قضية" ليتقابل الحزن والخذلان مع الصمود والقوة في طيات ألحانها".وفي سؤال تعجبي خاطبت "كايوركي" الغزي متغنية بشجاعته وصموده: "كيف تعيش في سجنٍ واسع؟.. زنازينه من نار ورماد.. وتقوم من تحت الأنقاض.. تتشعلق ف رقاب القاتل.. تجمع اشلائك وتقاتل.. وتوري الدنيا الكدابة.. كيف يسير قانون الغابة.. من اين طريق الحرية.. ومن أين تؤتى الدبابة".وفي مقطع آخر، غنت "كايروكي": "مش فارقة العالم يتكلم.. موت حر وما تعيش مسلّم.. تلهم جيل ورا جيل يتعلم.. كيف يعيش ويموت لقضية"، مؤكدة أن صوت القضية الفلسطينية يصدح في العالم بقوة وأننا كسبنا الأجيال المقبلة في هذه المعركة.وفي كلماتها الأخيرة، خاطبتنا كلنا بهذه الكلمات ليخفف عنا ويدب القوة فينا ويجيب العالم أجمع أن القضية الفلسطينية قضية كفاح "بننادي على عالم مين.. علشان يستنكر ويدين.. دن كما شئت فأي إدانة.. لما يجري جوا السلخانة.. مش هتخف بارود الدانة.. ولا قادرة ترجع له صباح.. تلك قضية.. تلك قضية.. وهذا كفاح".هذا وقد تصدرت أغنية "تلك قضية" الترند العربي بأكثر من مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب"، فقد لامست قلوب العديد بكلمات الشاعر مصطفى إبراهيم التي تقول ما يجول في فكر الكثيرين منا وبصوت الفنان "أمير عيد" وشغفه الكبير والألم الذي لمسناه في غنائه أوجدت هذه الديناميكية الرائعة التي حاكت واقع الحال.كما قام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتركيب الأغنية على مقاطع لما يحدث في قطاع غزة من تدمير وتخريب وشجاعة وصمود للشعب الغزي، ما أعطى للأغنية طابع الواقعية التي تزامنت بها الكلمات مع الصورة بصوت عذب ينقل الألم والأمل.ويذكر أن "كايروكي" فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، وبدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وهي مؤلفة من خمسة أفراد هم: أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (غيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).هذا وقد حققت الفرقة نجاح كبير منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدا بعد أغنية "صوت الحرية" التي يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية"، وتتميز أغانيهم بالكلمات التي تعبر عن واقع شباب مصر وتدعوه للتفكير والتغيير.هذا وقد أطلقت أكثر من أغنية نصرة لأهلنا في غزة منذ بداية الحرب، وتنوعت في الأسلوب والتقنيات الفنية لتخاطب العالم أجمع وتلامس قلوبهم ولتصل صداها للعالمية، ليكون للفن صوت لنصرة قضية فلسطين، وتؤكد بذلك أن فلسطين هي قضية قومية وقضية العالم العربي أجمع.