كايلي جينر تحذف منشور دعمها لـ"إسرائيل" عبر إنستجرام

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خسائر إسرائيل في عملية طوفان الأقصى



ونشرت كايلي جينر، في حسابها الرسمي على إنستجرام عبر خاصية الإستوري، صورة لعلم إسرائيل، مرفق بجملة “نقف الآن ودائما مع إسرائيل”.دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 350 إسرائيليا وجرح 1864، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.وأطلقت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في كلمة مصورة أمس- "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها"، وفق تعبيره.من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حماس أسرت 100 إسرائيلي منذ بدء الهجوم. وأشارت إلى أنه "لا يمكن حصر" أعداد القتلى والجرحى حتى الآن.وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، بارتفاع أعداد قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 300 إسرائيلي حتى الآن.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة أكثر من 1500 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية بين الفلسطينيين منذ أمس السبت، قبل القصف الإسرائيلي الذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، بلغت 232 شهيدا، ونحو 1700 جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة،.وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سينتقم من فلسطين ردًّا على عملية "طوفان الأقصى".وتابع: “أقول لحماس إنكم مسؤولون عن سلامة كل رهينة إسرائيلية لديكم، لقد تحدثت مع عدد من قادة العالم لضمان حرية الرد على حماس” مؤكدًا اعتزامه توجيه ضربة لحماس في كل مكان وبكل قوة.