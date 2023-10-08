الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كايلي جينر تحذف منشور دعمها لـ"إسرائيل" عبر إنستجرام

نشرت كايلي جينر عبر إنستغرام صورة لعلم "إسرائيل"، مرفقا بجملة “نقف الآن ودائما مع إسرائيل
نشرت كايلي جينر عبر إنستغرام صورة لعلم "إسرائيل"، مرفق بجملة “نقف الآن ودائما مع إسرائيل
حذفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، والمليارديرة، كايلي جينر، منشور دعمها لإسرائيل، الذي نشرته عبر  حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بعد ما يقرب من ساعة على نشرها للستوري.اضافة اعلان

ونشرت كايلي جينر، في حسابها الرسمي على إنستجرام عبر خاصية الإستوري، صورة لعلم إسرائيل، مرفق بجملة “نقف الآن ودائما مع إسرائيل”.





خسائر إسرائيل في عملية طوفان الأقصى 


دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 350 إسرائيليا وجرح 1864، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.

وأطلقت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.


وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في كلمة مصورة أمس- "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها"، وفق تعبيره.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حماس أسرت 100 إسرائيلي منذ بدء الهجوم. وأشارت إلى أنه "لا يمكن حصر" أعداد القتلى والجرحى حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، بارتفاع أعداد قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 300 إسرائيلي حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة أكثر من 1500 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية بين الفلسطينيين منذ أمس السبت، قبل القصف الإسرائيلي الذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، بلغت 232 شهيدا، ونحو 1700 جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة،.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سينتقم من فلسطين ردًّا على عملية "طوفان الأقصى".

وتابع: “أقول لحماس إنكم مسؤولون عن سلامة كل رهينة إسرائيلية لديكم، لقد تحدثت مع عدد من قادة العالم لضمان حرية الرد على حماس” مؤكدًا اعتزامه توجيه ضربة لحماس في كل مكان وبكل قوة.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الممثلة السورية نسرين طافش

بكلمات لمحمود درويش.. نسرين طافش تدعم "طوفان الأقصى"

منذ 42 دقيقة
مهرجان كيكون بالرياض

مهرجان KCON يشعل الرياض في يومه الأول بحضور جماهيري كبير

منذ21 ساعة
دريك

مغني الراب دريك يأخذ استراحة من الموسيقى للتركيز على صحته

07 تشرين الأول 2023
صداقة متينة تجمع النجمين منذ عام 1997

عيد ميلاد كيت وينسلت الـ48.. لم تكن مرشحة لـ"تيتانيك" وسر عدم ارتباطها بديكابريو

05 تشرين الأول 2023
ستيفاني عطالله ومحمود نصر من مسلسل "كريستال"

المشاهد الحميمية تضع "كريستال" بمأزق جديد

05 تشرين الأول 2023
خالد خليفة

خالد خليفة: لمحة عن الكاتب السوري الراحل صانع الحياة والأمل

05 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
د. عبدالله سرور الزعبي

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 1 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
علاء الدين أبو زينة

المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
جواد جلال عباسي

النفط على 150 دولارا للبرميل أو على 50 دولارا.. أيهما أفضل للاقتصاد الأردني؟

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. اقتصاديا لن يكون سهلا

سلامة الدرعاوي |اليوم
د. نضال المجالي

"بوحمرون" قادم

نضال المجالي |اليوم
شعار النادي الفيصلي

قراءة في المشهد الفيصلاوي

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات | منذ16 ساعة
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات | منذ16 ساعة
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
 