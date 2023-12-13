"كرامة" يختتم "دورة فلسطين" بعرض فيلم "بنك الأهداف" للشهيد سراج

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رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الاستثنائية من مهرجان كرامة، والتي حملت اسم "دورة فلسطين" الرابعة عشرة، وذلك على مسرح محمود أبو غريب (الدائري) في المركز الثقافي الملكي، بحضور مديرة المهرجان الفنانة سوسن دروزة.وأعربت وزيرة الثقافة في كلمتها عن سعادتها بصداقة مهرجان كرامة مع وزارة الثقافة، مؤكدة أن عمل الوزارة لم يكن فاعلا لولا الشراكات والصداقات في مجال الإبداع والأنشطة والفن والثقافة.وأكدت النجار، أن مهرجان كرامة كان دوما يقدم كل ما يتعلق بحقوق الإنسان لتعميق مفاهيم الحرية والكرامة.وتابعت الوزيرة، أن مهرجان كرامة في دورته الاستثنائية العام الحالي، قدم معرفة وأسئلة حول هوية الإنسان، ومعايير الغرب المزدوجة التي فضحت بشاعة مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.وأضافت النجار، أن مهرجان كرامة هو مهرجان ينتصر لكرامة الإنسان بما ينسجم مع معاييرنا ومفاهيمنا العربية الأصيلة.من جانبها قالت مديرة المهرجان سوسن دروزة في كلمتها: "إن دورة العام الحالي للمهرجان كانت مختلفة، ورغم فداحة ما يحدث، إلا أن الدورة كانت تحت اسم فلسطين، لتقول دوما إن غزة وما يحدث فيها هي "غزة الكرامة"".ولفتت دروزة إلى أن المهرجان يهدف لمواجهة العدو الصهيوني في محاولته لطمس هوية الفلسطيني وثقافته وأرضه، واستعان المهرجان بالمناصرين للقضية والسردية الفلسطينية لعرض أفلامهم وصوتهم خلال المهرجان.فيما أعلن المدير الفني للمهرجان إيهاب الخطيب خلال أمسية الختام عن إلغاء مسابقة كرامة، والاكتفاء بجائزة الجمهور، وجائزة أنهار العربية لأفلام حقوق الإنسان.وأعلن الخطيب عن فوز الفيلم التسجيلي الطويل "صارورَة.. المستقبل غير معروف" (2023، 72 دقيقة) للمخرج الإيطالي نيكولا زامبيلي بجائزة "أنهار"، وعن فوز الفيلم التسجيلي الطويل "يلا غزة" (2023، 101 دقيقة) من إخراج الفرنسي رولاند نوريير بجائزة الجمهور.وتحدث خلال الأمسية الكاتب نضال منصور مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين (CDFJ) وعضو مجلس إدارته، وألقى في ختام الدورة كلمة عرى خلالها شعارات الغرب حول حقوق الإنسان، ومر على أرقام الشهداء من الصحفيين الذين تجاوز عددهم في اليوم الـ67 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة الثمانين شهيدًا، من دون التطرق إلى من فقد من الصحفيين زوجته، أو أبناءه، أو أباه، أو أمه، أو حفيده، أو، حتى، كل أسرته. منصور ختم كلمته بالقول" "إن ما بعد السابع من أكتوبر ليس كما قبله".فيما قدم الإعلامي وائل الدحدوح في فيديو مسجل تحية عبر فيها عن امتنانه لتخصيصِ هذه الدورة من "كرامة" لفلسطين ومصاب غزة وأهلها، كما استعاد في رسالته بعض دوره مراسل صحفي ملقيا الضوء على أوضاع خان يونس، حيث استقر به مقام الانتقال من مكان إلى آخر داخل القطاع المستهدف كله".وتابع الدحدوح قائلا: "إن الإعلاميين والصحفيين يعانون ما يعانيه الناس في غزة؛ يجوعون كما يجوعون، وينزحون من مكان إلى آخر داخل القطاع كما ينزح الناس، ويتعرضون للمخاطر كما يتعرض الناس، وإن أكبر دليل على تعرضهم للمخاطر هو العدد المهول من الشهداء الصحفيين، وبما يفوق مجموع عددهم في سنوات بالنسبة لصراعات وحروب أخرى".وعرض مهرجان كرامة في حفل الختام، فيلم "بنك الأهداف" القصير، للمخرج الفلسطيني الشهيد رشدي السراج، الذي استشهد على يد جيش الاحتلال الصهيوني في 22 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.واشتمل جدول مهرجان كرامة على عروض لأفلام فلسطينية وثائقية طويلة حديثة الإنتاج، كفيلم "بَكَرة رقم 21" للمخرج مهند يعقوبي، و"ملاحظات على النزوح" للمخرج خالد جرار، إضافة إلى أفلام وثائقية ترصد حالات نضالية متعددة، كفيلم "اصطياد الأشباح" للمخرج رائد أنضوني، و"خمس دقائق عن بيتي" للمخرجة ناهد عواد، و"روشميا" للمخرج سليم أبو جبل، وغيرها.كما عرض ضمن المهرجان، مجموعة من أفلام إنتاج أجني- فلسطيني مشترك، كفيلم "معدن ثقيل" الألماني الفلسطيني لإدوارد نولز وتيمو برون، و"المدرعة وشجرة الزيتون" لرولاند نورييه، و"كارثة غزة" لسمير عبد الله وخير الدين مبروك، و"صارورة" لنيكولا زامبيلي، و"شجرة فادية" لسارة بدينغتون، وغيرها، كما تعرض العديد من الأفلام القصيرة الفلسطينية أو التي تتناول القضية الفلسطينية.ويعتبر مهرجان كرامة، أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يؤسس في الأردن. ومنذ انطلاق الدورة الأولى من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان" في العام 2010، وهو قريب من قلب الحدث، وقريب من نبض الإبداع الفكري والأخلاقي والفني داخل العالم العربي وخارجه.