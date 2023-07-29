كرم ومتواسي يشعلان مدرجات جرش بصوتيهما الشجيين

معتصم الرقاد

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جرش - هزت شمس الأغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان الأردني هاني متواسي بصوتيهما المميزين، أرجاء مدرجات المسرح الجنوبي فرحا، وسط تناغم الجمهور وتفاعله مع كل أغنية قدماها، في الحفل الثاني الذي أقيم أول من أمس، في سياق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.واشتعلت فضاءات جرش العتيقة بأجواء الحماس والفرح؛ بعدما اعتلت الفنانة كرم خشبة المسرح لأداء وصلتها الغنائية لتسجل أمسية غنائية مميزة.وفي إطلالة كرم على جمهور الجنوبي، رحبت بالقول: "دقت قلبي الليلة على هذا المسرح، أحمل معي أجمل ذكرياتي في جرش"، مستهلة وصلتها الغنائية بموال "جاية يا جرش جاية" ما جعل الجمهور يتفاعل وسط تصفيق وتصفير شديدين، لتقدم بعدها باقة متنوعة لمقاطع مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة منها: يا مرحبا بالليل، خلي كتفك على كتفي، يا راكب على العليا، حبه مجنني، دمعه حلوة دمعه مرة، أنا مافي حكم القاضي، خيروني ابن العم، عاشقة الاسمراني، خليني شوفك بالليل، روح روحي وغيرها من الأغانيات، وسط تفاعل الجمهور الكبير الذي ردد معها كلمات الأغنيات.وتفاعل الجمهور مع كرم بصوتها الجبلي الشجي، ولم يتوقف الجمهور للحظة طوال الحفل، عن التفاعل مع أدائها لمواويل العتابا والميجانا بالتناغم مع أداء الفرقة الموسيقية.واستهلت غناءها بأداء بديع راق لأغنية كانت قد أهدتها إلى جرش منذ سنوات: "جاية ياجرش جاية تحقق حلمي اللي كان.. وغني من بعلبك لعمان.. وحياة حروف حجارك والنور الي نور دارك.. وحياة الأرز العالي تحفظ عبد الله الغالي".وغنت كرم أغنية من ألبومها الجديد "مغرومه بحالي"، ومن كلماتها: "مغرومة بحالي لأ مش كرمالي..حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي..".وأبدعت كعادتها بموال أهدته للأردن والنشامى تقول كلماته: "حي النشامى الي معنا اليوم سهرانين.. وقدم تحية لشعب صادق وبالذوق ماله تاني.. كل ما بعتني الشوق للأردن من لبنان.. بقول الحقيقة وكلام الحق على لساني.. عمان أنت منا وبالفعل يا عمان كل بيت فيكي.. يا عمان حسبته بيت بلبنان".وتابعت وصلتها بباقة من الأغانيات القديمة: ما بسمحلك، وعلى اللالا، أيدي بايدك، غمزه، توبه ماعاد عيدها، وأيضا غنت من ألبومها الجديد "شغل موسيقا"، وتابعت بأغنية قديمة أشعلت بها المدرج "مافي نوم بعد اليوم"، وختمت كرم ليلتها بأغنية "هايدا".هذا وقدم الفنان الأردنى هاني متواسي في البداية، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على مدرجات المسرح الجنوبي.امتزجت أغنيات متواسي بين التراثي والوجداني وأغنيات رومانسية، وقدم بصوت قوي وجميل مجموعة أغانيات متنوعة مستمدة من عيون الغناء العربي الطربي الأصيل، بدءا من "حاسس حالي عايف حالي"، "يا مهرة"، "جاي "على بالي"، "انسى غرامك راح"، "يا طير يا طاير" ولا عمرك تنسيني"، الليله يا سمرة"، "أحوالي متسرش" وختم حفله بأغنية "صبري عليك طال" الذي ردد الجمهور كلماتها مع الفنان.وفي ختام الحفل، قدم مدير المهرجان أيمن سماوي درع المهرجان للمطربين هاني متواسي ونجوى كرم.