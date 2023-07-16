كريستوفر نولان يكشف سبب مقاطعته للهواتف الذكية والإنترنت

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وكشف أيضًا أنه يستخدم جهاز كمبيوتر بدون اتصال بالإنترنت لكتابة نصوص أفلامه. قال نولان خلال المقابلة أن لديه "سببًا وجيهًا" للابتعاد عن الهاتف الذكي والاتصال بالإنترنت. وأوضح "يتعلق الأمر بمستوى الإلهاء. إذا كنت أقوم بكتابة النصوص الخاصة بي، فلن يكون التواجد بالقرب من هاتف ذكي طوال اليوم مفيدًا جدًا بالنسبة لي".وتابع قائلاً "يمكن أن أتشتت بسهولة، لذا لا أريد حقًا الوصول إلى الإنترنت في كل مرة أشعر فيها بالملل".كما تحدث عن كراهيته للتواصل مع الناس عبر البريد الإلكتروني. وذكر أنه لم يكن أبدًا مهتمًا بشكل خاص بالتواصل مع الناس بهذه الطريقة. وقال "أنا فقط أتصل بالناس من خط أرضي" وأضاف "كل شخص يجد طريقته الخاصة للتواصل مع الناس والتعامل مع الأشياء وهذه هي طريقتي".من المقرر إطلاق فيلم "أوبنهايمر" الذي طال انتظاره في 21 يوليو. الفيلم مأخوذ عن قصة العالم روبرت أوبنهايمر، الذي قاد مشروع مانهاتن والذي كان محاولة لصنع قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية. الفيلم من بطولة سيليان ميرفي ومات ديمون وروبرت داوني جونيور وإميلي بلانت وفلورنس بوغ. -وكالات