"كلوس".. ما يشوب صداقة المراهقين من ربح وخسارة

اسراء الردايدة

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يكتشف فيلم "كلوس" أو "التقرب" البلجيكي لمخرجه لوكاس دون، الصداقة الذكورية والمراهقة والهوية، من خلال علاقة مراهقين وصداقتهما منذ الصغر وحتى سن البلوغ، الذين يبدأون في تطوير هوياتهم الخاصة، ويتم اختبار صداقتهم.الفيلم الذي افتتح فعالية الدورة 35 لمهرجان الفيلم الأوروبي برعاية سمو الأميرة ريم علي أول من أمس في الهيئة الملكية للأفلام، يتتبع صداقة صبيين يبلغان من العمر 13 عاما، ليو (إيدن دامبرين) وريمي (جوستاف دي ويلي)، ويلتقط الفروق الدقيقة والتعقيدات في صداقة المراهقين بحساسية وبصيرة كبيرة.أحد الأشياء التي تجعل "كلوس" مميزا للغاية هو تصويره الصادق والثابت للصداقة الذكورية. لا يخجل دون تعقيدات وتحديات العلاقة الحميمة للذكور في صداقتهم التي تقوم على الحرية والانقتاح على الآخر، ولا يقدم أي إجابات سهلة. بدلا من ذلك، يقدم ببساطة العلاقة بين ليو وريمي على حقيقتها: صداقة عميقة ودائمة وإن كانت هشة لكنها مرنة.يتعامل المخرج دون، مع هذه الموضوعات بحساسية وعناية كبيرتين. يوضح كيف يمكن أن يكون الانتقال إلى مرحلة المراهقة وقتا صعبا ومربكا، وكيف يمكن أن يكون تحديا بشكل خاص للأولاد الصغار الذين يحاولون تحديد ذكورتهم.يدير والدا ليو مزرعة زهور، ويقضي الصبيان الكثير من وقتهما في اللعب في الهواء الطلق، والجري وركوب دراجاتهما بسعادة عبر الحقول المزهرة المشرقة، والتي يصورها المخرج لوكاس دون كما لو كانت جنة عدن.يتمتع الأولاد برابطة قوية، سواء أخذوا قيلولة معا في العشب أو تقاسموا السرير أثناء فترات نومهم العديدة. مرارا وتكرارا، يقدم لنا المخرج دون، صورا غير رسمية لحنان الطفولة. إنه يترك السؤال مفتوحا حول ما إذا كان ليو وريمي يمران بمرحلة قريبة بشكل خاص من صداقتهما، أو ما إذا كانا قد يواجهان محفزات أخرى تتكشف أثناء بلوغهما. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن دون يقول إنهم يستحقون الوقت والمساحة لاكتشاف ذلك.ولحسن الحظ، فإنهم لا يتلقون أي حكم من عائلاتهم، التي كانت دائما داعمة لصداقتهم- وخاصة والدة ريمي، التي تلعب دورها الممثلة اللامعة إيميلي ديكوين. ولكن عندما يعودان إلى المدرسة بعد صيف طويل ومجيد معًا، يتعرض ليو وريمي للمضايقة وحتى التنمر بشأن صداقتهما.يلعب ليو دور إيدن دامبرين، ويلعب دور ريمي دور جوستاف دي وايلي. إنهم يقدمون اثنين من أفضل عروض الأطفال وأقلها تأثراً، خاصة من دامبرين بدور ليو، وهو الشخصية الرئيسية في الفيلم. إنه يسجل كل نبضة من تطور ليو العاطفي الشعور بالذنب والندم- بشكل كامل تقريبا من خلال تعبيرات الوجه ولغة الجسد، بدلا من الحوار. يدرك كلوز مدى صعوبة فهم الأطفال، وخاصة الأولاد، لمشاعرهم، ناهيك عن التحدث عنها. بينما تتفكك علاقة الصداقة بين "ليو" و"ريمي"، لا يملكان الكلمات للتعبير عن خسارتهما وارتباكهما.مهرجان السينما الأوروبية في الأردن، والذي يستمر حتى 13 من الشهر الحالي هو أحد أهم الأحداث الثقافية في الأردن.المهرجان، الذي دخل عامه الخامس والثلاثين، يعرض 18 فيلما من الأفلام الأوروبية، من الأفلام الوثائقية إلى الدراما إلى الكوميديا. للأفلام قدرة على عرض ثقافات ووجهات نظر مختلفة. من خلال مشاهدة الأفلام من البلدان الأخرى، يمكن للناس التعرف على طرق الحياة المختلفة وطرق التفكير المختلفة. وهذا يمكن أن يساعد على تعزيز التفاهم الثقافي والتسامح.يمكن أن تساعد الأفلام أيضا في تحطيم الصور النمطية. عندما يرى الناس شخصيات من ثقافات مختلفة يتم تصويرها في ضوء إيجابي وواقعي، يمكن أن يساعد ذلك في تحدي مفاهيمهم المسبقة حول تلك الثقافات.كما توفر الأفلام أيضا منصة للأشخاص من ثقافات مختلفة لمشاركة قصصهم. يمكن أن يساعد هذا في بناء التعاطف والتفاهم بين المجموعات الثقافية المختلفة.وتتحدى الأفلام الوضع الراهن وتجعل الناس يفكرون بشكل نقدي في العالم من حولهم واستكشاف القضايا الاجتماعية والسياسية المعقدة بطريقة جذابة ومثيرة للتفكير، فضلا عن دورها في إلهام الناس لاتخاذ الإجراءات وإحداث فرق في العالم. إذ يمكن للأفلام أن تظهر للناس قوة الأفراد في إحداث تغيير، حتى في مواجهة الشدائد، وتلعب دورا في تعزيز السلام والمصالحة من خلال إظهار التكلفة البشرية للصراع وأهمية التسامح والتفاهم.