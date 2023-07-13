كيف علق كريستوفر نولان على طرح أوبنهايمر وباربي في اليوم ذاته؟

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إشادات بفيلم "أوبنهايمر"



وأعرب نولان عن سعادته بطرح الفيلمين في اليوم ذاته، قائلاً: "من الرائع" إصدار الفيلمين في نفس التاريخ، مشيراً إلى أن "الصيف موسم صحي ومزدحم جداً، وبالنسبة إلينا الذين يهتمون بالأفلام، فنحن بحاجة إلى أن يكون هناك موسم مزدحم مرة أخرى مثلما كان يحدث منذ وقت طويل، والآن يحدث مجدداً، وهذا رائع".وتحدثت صحف أمريكية عديدة عن فيلم أوبنهايمر، بعد العرض العالمي الأول، ومنحته إشادات واسعة من قبل النقاد، الذين وصفوا الفيلم بأنه أكثر أعمال نولان إثارة للإعجاب وأفضله في مسيرته الفنية، فرغم طول مدة الفيلم البالغة 3 ساعات، إلا أن الجمهور، لن يشعر بأي ملل، بل سيخرج في حالة ذهول، بفضل القصة والموسيقى التصويرية المميزة من لودفيغ جورانسون.ويتناول فيلم "أوبنهايمر" قصة العالم الأمريكي الفيزيائي، جيه روبرت أوبنهايمر الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية"، وتوثيق رحلته في تطوير أول سلاح نووي في التاريخ، كما يتطرق للصراع النفسي الذي عاشه بين أهدافه العلمية وتأثير هذا السلاح المدمر على حياة البشرية بأكملها.ويشارك في بطولة الفيلم، كل من كيليان ميرفي، وإيميلي بلانت، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، وفلورنس بيو، وكينيث براناه، ورامي مالك، حيث يجسد الأخير دور روبرت أوبنهايمر شاباً، فيما يجسد كيليان مورفي، أوبنهايمر عند الكبر.أما فيلم "باربي"، فيعد أول فيلم حي يتعلق بتلك الدمية الشهيرة، من إنتاج ورانر براذرز، وأحد أبرز الأفلام المنتظرة لهذا العام، نظراً للجدل الذي أثير حوله قبل عرضه ومنع بعض البلدان من عرضه في صالاتها السينمائية.وتدور أحداث الفيلم حول طرد الدمية "باربي"، من العالم المثالي "باربي لاند" الذي تعيش فيه، لعدم كونها مثالية بما يكفي، وتجد "باربي" بعدها طريقها لتعيش مغامرة حقيقية خارج ذلك العالم، وتجسد شخصية باربي النجمة مارغو روبي، فيما يلعب رايان غوسلينغ دور الدمية "كين" الصديق المقرب لـ"باربي". -وكالات