الأحد 10 أيلول 2023
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كيم كارداشيان تناشد بايدن : لا نريد إبادة جديدة للأرمن

أكدت كيم كارداشيان أنها تنتمي إلى الشعب الأرمني، الذي عانى من مأساة الإبادة الجماعية في الماضي، معبرة عن قلقها من تكرار تلك الأحداث في المستقبل
أكدت كيم كارداشيان أنها تنتمي إلى الشعب الأرمني، الذي عانى من مأساة الإبادة الجماعية في الماضي، معبرة عن قلقها من تكرار تلك الأحداث في المستقبل
أطلقت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، نداءً عاجلًا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساهمة في حماية جمهورية أرمينيا من التصاعد في التوتر مع جمهورية أذربيجان.اضافة اعلان

وأكدت كيم كارداشيان أنها تنتمي إلى الشعب الأرمني، الذي عانى من مأساة الإبادة الجماعية في الماضي، معبرة عن قلقها من تكرار تلك الأحداث في المستقبل.

وأشارت كارداشيان إلى أن جمهورية أذربيجان قامت بإغلاق الطريق الوحيد الذي يربط جمهورية ناغورنو قره باغ ببقية العالم منذ عدة أشهر، مما أثر بشكل كبير على إمكانية نقل المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية للسكان.

وفي هذا السياق، دعت كارداشيان الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط على جمهورية أذربيجان لفتح ممرًا إنسانيًا إلى ناغورنو قره باغ دون وجود شروط مسبقة.

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