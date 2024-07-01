لا تدع هذه الأفلام تفوتك في "عمان السينمائي"

إسراء الردايدة

تتجه الأنظار للأفلام التي سيقدمها مهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم، الذي ينطلق بعد غد الأربعاء، والتي يبلغ عددها 51 فيما من 28 دولة، وتعبر عن تجارب وقصص متنوعة من مختلف أنحاء العالم، متنوعة بين السردية والوثائقية الطويلة والقصيرة.



هذا العام، يقدم "عمّان السينمائي" دورة استثنائية بثيمته الخاصة التي تركز على الأفلام الأولى لمخرجيها والمواهب الجديدة، مما يعزز من المشهد السينمائي ويعطي الفرصة لصناع الأفلام لتقديم أعمالهم، التي تعرض تحت شعار" احكيلي" حيث تكشف فيها هذه الأفلام عوالم مجهولة وعواطف لم تُحكى من قبل، وتتعمق في تعقيدات العلاقات الإنسانية، منها أفلام تنبض بالحياة، وأخرى ذات رؤية تسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة.



وفي دورته الخامسة حظي المهرجان بعرض 12 فيلمًا لأول مرة في العالم العربي، منها فيلمان سيعرضان لأول مرة عالميًا، بالإضافة إلى عرض خمسة أفلام لأول مرة دوليًا خارج بلدها الأصلي.



وستتنافس الأفلام في أربع أقسام للحصول على جائزة السوسنة السوداء المرموقة وجوائز نقدية، ثلاث من هذه الفئات تمنحها لجان تحكيم وهي: أفضل فيلم روائي عربي طويل (7 أفلام)، أفضل فيلم وثائقي عربي طويل (6 أفلام)، وأفضل فيلم قصير عربي (16 فيلما، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح جائزة الجمهور للفيلم الفائز في قسم “الأفلام غير العربية” (سبعة أفلام)، منها 7 أفلام أردنية.



القائمة التالية تمثل مختارات منتقاة من الأفلام التي ينصح بمشاهدتها في المهرجان الذي يستمر من 3- 11 من الشهر المقبل، وتعرض في مواقع مختلفة تتوزع بين تاج سينما، مسرح الريبنو والهيئة الملكية للأفلام:







فيلم الافتتاح: باي باي طبريا- المخرجة لينا سويلم- فلسطين

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الفيلم الوثائقي "باي باي طبريا" يتناول السيرة الذاتية للممثلة الفلسطينية هيام عباس، وكذلك يعبر عن قصة 4 أجيال من النساء في عائلتها وتجاربهن مع الاضطرابات التاريخية.





يعرض الفيلم مقابلات مع هيام عباس، ومواد أرشيفية وأفلام منزلية، ويأخذنا في رحلة إلى قرية دير حنا قرب بحيرة طبريا.



وهناك نلتقي بوالدة عباس المعلمة نعمت وأخواتها، ونشهد لحظات الضحك والذكريات المشتركة، لنكتشف الاختلافات بينهم، حيث كانت هيام عابس هي الأكثر تمردا في عائلتها.



يسلط الفيلم الضوء على النزوح والشتات الذي عانت منه العائلة بعد طردهم من طبريا في عام 1948، مستعرضا معاناة عمتها حسنية التي استقرت في مخيم للاجئين في سوريا.

ورغم ألم الذكريات، فإن الفيلم يقدم لحظات عائلية عاطفية عميقة وأثر النزوح عليهم.





إن شاء الله ولد- أمجد الرشيد- الأردن

يتناول الفيلم الأردني " إن شاء الله ولد " القضايا التي تواجهها النساء حول قوانين الميراث، والقضايا القائمة على النوع الاجتماعي، وتعقيدات الموت والحزن.وتتجاوز هذه التحفة السينمائية حدود الشاشة، وتتعمق في التحديات العميقة التي تواجهها النساء مثل نوال.





ويكشف الفيلم عن رحلة نوال المؤثرة في مجتمع أردني أبوي، حيث ترتبط هوية المرأة ارتباطًا وثيقًا بوجود وريث ذكر.



ويتعامل فيلم "إن شاء الله ولد" ببراعة مع الظلم الذي تعرضت له نوال بعد وفاة زوجها. وتجبرها الرقصة المعقدة لقوانين الميراث على خوض معركة من أجل نصيبها الشرعي، مما يدفعها إلى اختلاق حمل للتغلب على الضغوط المجتمعية التي دبرتها عائلتها.







وراء الجبل- محمد بن عطية – تونس

يُعتبر هذا الفيلم جزءاً من ثلاثية غير رسمية بدأت مع "هادي" (2016) و"ولدي" (2018). ويعكس الفيلم الحياة المعاصرة في تونس بعد الربيع العربي وتأثير التوترات الاجتماعية والسياسية.



يدور الفيلم حول رفيق (ماجد مستورة) الذي يقوم بأعمال تخريبية في مكتبه السابق ويُسجن لأربع سنوات، وبعد الإفراج عنه، يختطف ابنه ياسين ويهرب إلى الجبال حيث يبدو أنه يمتلك قدرة خارقة على الطيران.

وينضم إليهما راعٍ يُدعى سامر بشارات، حيث يختطفون عائلة أخرى ويعيشون تجربة درامية مليئة بالتوتر.





أنيماليا- المخرجة صوفيا علوي- المغرب



يدور الفيلم حول قصة "إيتو"، الشابة المغربية التي تنتمي لوسط اجتماعي متواضع، وتأقلمت مع الثراء الذي تعيش فيه عائلة زوجها التي تقطن معها.



وبينما كانت تتطلع لقضاء يوم هادئ وحيدة في المنزل، تقع أحداث خارقة تدخل البلاد في حالة الطوارئ وظواهر غريبة ومفزعة تنبئ بأن حادثا غامضا على وشك الوقوع.





يقدم الفيلم نسخة حداثية، نسوية وخيالية لأليغوريا كهف لأفلاطون، وتسير القصة بوتيرة أفلام الطريق، حيث تنفصل إيتو (أميمة بارد) عن عائلتها وتبدأ تكتشف فيها الروابط بين البشر والطبيعة.

يُبرز الفيلم التحرر النسوي والحاجة إلى النهضة الاجتماعية والدينية من خلال الفوضى.







قضية الغرباء المخرج براندت أندرسون –أمريكي- أردني

يقدم الفيلم صورة عنيفة ومؤثرة لمعاناة اللاجئين السوريين. حيث يركز على قصص أميرة وابنتها رشا في حلب، ومصطفى الجندي الممزق داخليًا.



الفيلم، الذي تم تصويره في الأردن وتركيا، يتميز بأداء قوي من عمر سي وهيكلية سردية غير تقليدية. كما يعكس معاناة اللاجئين بطرق جديدة، مبرزًا الصراع بين الإنسانية والعنف.







بانيل وأداما – المخرجة راماتا تولاي سي - السنغال

يروي الفيلم قصة تفيض الشغف والحب الذي يتحول إلى ظلام ومعاناة تقع احداثها في مجتمع ريفي سنغالي.

يتميز الفيلم بأداء مذهل من خادي كبانيل، الزوجة االتي ترفض القيود التقليدية وتسعى لتحدي صورة ودور المرأة النمطي.





كما أن الفيلم يستكشف تأثيرات الحب والعنف في مسارات شخصياته، معتمدًا على رؤية شاعرية فريدة.





زوجي المسلم - المخرجين دانييل بارنوي وألكسندرا ليزيتا بارنوي – رومانيا

يعرض الفيلم الحياة اليومية لزوجين رومانيين يتعاملان مع الحب والعائلة والدين، من خلال تحديات الزواج المختلط دينياً، حيث تواجه الزوجة أسئلة حول الإسلام ويعاني الزوج من ضغوط اجتماعية بعد اعتناقه الإسلام.



ويسلط الفيلم الضوء على الصراعات العائلية، مثل العيش مع الأهل ومشاكل الإنجاب, ويظهر كيف يتعامل الزوجان مع آراء الآخرين حول حياتهم. ويركز الفيلم على الاحترام والحب كحلول للتحديات.







بنات ألفة - المخرجة كوثر بن هنية – تونس

يتناول الفيلم قصة الأم التونسية ألفة حمرواني التي تواجه اختفاء بناتها وانضمامهن إلى داع، حيث يمزج بين الوثائقي والدرامي.





ويبرز التحديات التي تواجهها ألفة وعائلتها، مسلطا الضوء على تأثير التطرف على العائلة من خلال تجربة شخصية ومؤثرة.





كذب أبيض - المخرجة أسماء المدير – المغرب

يتناول الفيلم قصة مثيرة حول أحداث أعمال الشغب في كازابلانكا عام 1981، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص.



تسعى المدير لكشف الحقيقة وراء صورة فتاة في طفولتها، لتكتشف أنها ليست هي بل فتاة من حيها، ومن خلال أسرتها وأصدقاء الطفولة تعمل على في فك شفرة هذه الصورة، مما يكشف طبقات الأسرار والخداع داخل الأسرة.







هجان - أبو بكر شوقي – السعودية

يروي قصة مؤثرة عن العلاقة العميقة بين الفتى مطر وجمله "حفيرة"، حيث يغوص في عالم سباقات الهجن "الإبل" وبيئتها ويكتشف أسرارها.



رحلة مطر بعد وفاة شقيقه غانم في حادث أثناء سباق للهجن تدفعه لخوض مغامرة عميقة وصعبة في النمو والانتقام، وتتعقد الأحداث عندما يتم بيع "حفيرة" للتاجر جاسر، الذي يحاول استغلال مواهب مطر في سباقات جماله.





من المسافة صفر – فلسطين

مجموعة من 22 فيلم قصير، سردي، وثائقي، تجريبي، تم تصويرها بالكامل في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل الحرب المستمرة على القطاع.

هذه المبادرة أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، الذي قام بالإشراف على المشروع بشكل فني وسينمائي بمساعدة عدد من المحترفين، لتوفير فرصة للفنانين والشباب وصانعي الأفلام في غزة، للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن ونقل قصص غير مروية، خاصة تلك الشخصية، بطريقة تلبي المعايير الفنية والتقنية.







حلوة يا أرضي – المخرجة سارين هايربديان- الأردن

فيلم وثائقي يلتقط آمال ومخاوف وصراعات فريج، الفتى الأرمني البالغ من العمر 11 عامًا من جمهورية أرتساخ. يروي الفيلم رحلة فريج بين قريته في أرتساخ والعاصمة الأرمنية يريفان، في ظل النزاع المستمر مع أذربيجان.





يعكس الفيلم تطلعات الفتى للعيش بسلام في وطنه الذي قد يزول في أي لحظة، بينما يعاني من فقدان الأمان والحياة في ظل التهديدات العسكرية.





هوليوود جت- المخرج إبراهيم نشأت – مصر

فيلم وثائقي يستعرض تعقيدات الغزو والسيطرة في أفغانستان تحت حكم طالبان. يصور الفيلم طالبان وهم يستولون على القواعد العسكرية التي تركتها القوات الأمريكية في كابول، مما يكشف عن الفوارق الثقافية الكبيرة.



ويتابع الفيلم قصة القائد الجوي مولوي منصور والجندي المجاهد الملازم مختار، مستعرضا كيفية تفاعلهم مع الموارد الأمريكية المتروكة والتحديات في إدارة شؤون البلاد.





إخفاء صدام حسين- المخرج هلكوت مصطفى – العراق

فيلم وثائقي يروي قصة الأيام الأخيرة لرئيس العراقي السابق صدام حسين وكيف استضافه علاء نميق في مزرعته.



يُظهر الفيلم العلاقة المعقدة بين نميق وحسين، ويقدم منظوراً إنسانياً صريحاً عن هذه الفترة، من خلال شهادات مؤثرة لنميق، ممزوجة بمشاهد أرشيفية وإعادة تمثيل للأحداث الرئيسية.



وينتقد الفيلم التدخل الأمريكي في العراق ويطرح تساؤلات حول قيمة الحرب وأثارها على المدنيين العراقيين.





"ق" – المخرجة جود شهاب- لبنان

فيلم وثائقي يستعرض حياة ثلاث أجيال من النساء وعلاقتهن بجماعة دينية سرية. الفيلم يتبع حياة هبة، والدة المخرجة، التي تتعامل مع عواقب تركها لجماعة "القبيسيات"، حيث نشاهد كيف تتأثر حياتها بقرارها هذا، خاصة بعد أن تم استبعادها من قبل قائدة الجماعة.



الفيلم يعرض تجارب هبة وعلاقتها بالجماعة من خلال مشاهد حياتها اليومية، مركّزاً على المشاعر والعلاقات بدلاً من تقديم شرح مفصل للجماعة.







"مكاين الروح" – المخرجة حميدة عيسى – قطر

فيلم وتائقي عن رحلة فنية وشخصية إلى القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا التي تقوم بها المخرجة بنفسها، حيث تمر خلالها بمرحلة تأملية داخلية تبحث فيها عن معاني الهويّة الشخصية والبيئية.



يعد الفيلم تجربة سينمائية تتناول التواصل بين الإنسان والطبيعة، مبرزا أهمية البيئة والموروثات الثقافية في تشكيل هويّة الفرد ومسارات التقدم الشخصي وعلاقتها في المجتمع.







وذكرنا وأنثانا- المخرج أحمد اليسير- الأردن

يعتبر فيلم أحمد اليسير القصير، جريء يتحدى فيه التابوهات في مجتمعات الشرق الأوسط.

يحكي الفيلم قصة أب وأم يواجهان مهمة مؤلمة هي غسل وتكفين ابنهما. الذي جلب العار لأسرته بحسب المجتمع.







الحرش – المخرج فراس الطيبة – الأردن

فيلم قصير تدور أحداثه حول شقيقين منفصلين يجدان نفسيهما على تواصل من جديد في البرية، وبينما يتنقلان عبر التضاريس الوعرة، تصبح رحلتهما استكشافًا مجازيًا لعلاقتهما المتصدعة وماضيهما الذي لم يُحل.





يركز فيلم الطيبة على السرد القصصي البصري، مستفيداً من البيئة الطبيعية المحيطة لتعزيز العمق الموضوعي للعزلة والمصالحة، ويعكس الصراعات الداخلية للشخصيات.





سكون- المخرجة دينا الناصر- الأردن

فيلم قصير يتناول ما تمر به فتاة صماء "هند" ذات 11 ربيعا بعد تعرضها للتحرش من قبل مدرب الكاراتيه، مستعرضا رحلتها في عالما الصامت الذي يتحول لكابوس مخيف، وما بين قدرتها على البوح والتعبير والمواجهة تقطع شوطا كبيرا بشجاعة.







فيلم الختام- البحر الأحمر يبكي- المخرج فراس الرجوب

يتناول فيلم الرجوب القصير قصة تثير الذكريات من خلال رحلة تتحدث عن الخسارة والتذكر بين شريكين. تدور أحداثه في جنوب الأردن في البترا والعقبة، ويتمحور حول رحلة إيدا الاستكشافية من كولونيا إلى مدينة البترا الغامضة في الأردن، وتكشف اللغز المحيط باختفاء شريكها إسماعيل.





ومع تطور الأحداث، يتشابك الحزن مع الكشف عن جزء خفي من حياة إسماعيل، مما يلقي بظلاله على الذكريات التي اعتقدت إيدا أنها تعرفها.

هذا العمق العاطفي للفيلم يجذب المشاهدين إلى عالم من التقاطعات الثقافية وتعقيدات الحب وعمق الخسارة المؤلمة.

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