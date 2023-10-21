السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا لدى الامم المتحدة

لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا لدى الامم المتحدة
لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا لدى الامم المتحدة
نشر الفنان التونسي لطفي بوشناق تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أعلن فيها تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة. 

وقال إن قراره هذا جاء "احتجاجا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين".اضافة اعلان

ومن المنتظر أن يشارك بوشناق في حفل تضامني مع الفلسطينيين ينظمه مسرح أوبرا تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

وسيشارك في الحفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاس. وستخصص عائدات الحفل إلى الهلال الأحمر التونسي الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.



ولم يتفرد الفنان التونسي وحده بهذا القرار، حيث أعلن صانع المحتوى لؤي الشارني تخليه أيضا عن لقب سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي بتونس، على إثر حادثة مستشفى المعمداني، بسبب "فشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على مبادئ الإنسانية وانحيازه إلى إسرائيل وتجريم المقاومة".




وأتت قرارات التخلي عن لقب سفير النوايا الحسنة عقب مجموعة من الاستقالات التي قدمها صحفيون تونسيون من قنوات أجنبية "لمخالفتها مبادئ الحياد" في ظل الأحداث الجارية في غزة، على غرار بسام بونني من قناة "بي بي سي"، وكل من أماني الوسلاتي وأشواق الحناشي من القناة الفرنسية canal+. 
RT
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