الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا تصرّ منى زكي على الظهور بالحجاب في أعمالها الفنية؟

منى زكي
منى زكي

تُعد النجمة المصرية منى زكي واحدة من أهم الممثلات في مصر هذه الفترة. وعندما يتم الإعلان عن عمل جديد لها سواء في السينما أو التلفزيون، تنجح في خطف الأنظار وإثارة الجدل حول قصة العمل قبل مشاهدته، وذلك بناء على الملصق الدعائي أو البرومو الخاص به.

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لاحظ الجمهور أنّ زكي، اختارت الظهور في أعمالها الفنية الأخيرة بالحجاب، وعلى الرغم من أنّ ذلك عرّضها لانتقادات حادّة واتهمت بتعمّد ظهورها بمظهر غير جمالي مثل ارتدائها الحجاب، لكنها كرّرت التجربة من خلال فيلمها الجديد "رحلة 404" الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائية المصرية، حيث تجسّد شخصية فتاة تُدعى غادة، تعيش في صراع نفسي ما بين الهروب من ماضيها ورغبتها في التوبة من خلال رحلة الحج التي تسعى إليها طول الأحداث.

 




منى زكي، أجابت عن سبب ارتدائها الحجاب في أعمالها الفنية الأخيرة، ولماذا لا تفكر في الهروب من هذا الفخّ الذي يتسبب دائماً في دخولها بصراع مع عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في مقابلتها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" إنها لا تتعمد ذلك، لكن إطار الشخصية وسياق الأحداث يفرضان عليها أن تظهر بالحجاب.

 




أكدت أيضاً أنه في كل عمل تظهر بالحجاب يكون مختلفاً تماماً عن الذي سبقه، إذّ يتم التدقيق على الشكل الذي ستظهر به، وتنسيق الملابس نفسه يكون مختلفاً، كما أن المخرج هاني خليفة، هو من اختار زوايا الشخصية، واقتنعت بها، مؤكدةً أنها مناسبة تماماً لقصة الفتاة التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم، لذا هي تختار دائماً الأنسب والأفضل الذي يخدم العمل بدون التفكير فيما كان ذلك سيعرّضها للهجوم أم لا.



ويشار إلى أنّ منى زكي، تفوقت على محمد إمام وأحمد العوضي ويسرا، وذلك بعدما احتل فيلمها "رحلة 404"، المرتبة الثانية في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في موسم إجازة منتصف العام.


"رحلة 404" يشارك في بطولته بجانب منى زكي، مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم ، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، الذي سبق وتعاونت معه، في فيلمها الشهير "سهر الليالي". -وكالات

 

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