الإثنين 10 تموز 2023
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لوحات التشكيلية عيد تزهو في معرض The golden brush

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التشكيلية عيد المشاركة في معرض The golden brush- (من المصدر)
عمان- شاركت الفنانة التشكيلية إسلام عيد من الأردن بثلاث لوحات فنية عن الطبيعة بألوان الإكريليك وقماش الكانفيس، بأحجام مختلفة في المعرض العالمي The golden brush ، بموسمه الثالث في أنقرة عاصمة تركيا.اضافة اعلان
وشارك في هذا المعرض 114 فناناً من 25 دولة حول العالم، بلوحات متعددة المواضيع ومن مختلف المدارس التشكيلية ومنها: التجريدية والواقعية والانطباعية والتكعيبية. وكذلك مواضيع متعددة منها فن الرسم على النسيج والمنحوتات.
وشاركت التشكيلية عيد بإحضار وتوزيع اكثر من 200 بروشور تفصيلي عن الاردن والمناطق السياحية المميزة فيه، باللغات التركية والعربية والانجليزية. للتعريف بالأردن وتنشيط السياحة والإقبال على زيارته، وذلك بالتعاون مع جمعية ملتقى سوسنة الإبداع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، والتي وفرت البروشورات التفصيلية والمتقنة الانتاج بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في الأردن.
وقالت عيد: "إن معرض The Golden Brush، كان له تأثير إيجابي على الفنانين والضيوف وبشكل مميز.
وقد افتتح الموسم الثالث من المعرض العالمي The Golden Brush، في قاعة بلدية انقرة للمعارض العالمية. وكانت الأردن هي الدولة المنظمة لهذا الحدث العالمي بإشراف مسؤولين عدة من  Aldar Art Gallery
والذين بذلوا جهدا عظيما لنجاح هذا المعرض وبشكل مميز، وبالتعاون مع جهات مختصة من تركيا. ليستطيع الفنان التشكيلي الاستمرار في مواصلة مشواره الفني، وتبادل الخبرات الفنية مع المشاركين من دول عدة، والترويج والتسويق والوصول للعالمية.
كما كان للجالية الأردنية والطلاب الأردنيين في الجامعات التركية، دور فعال ومميز في استقبال الفنانين يوم افتتاح المعرض.
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