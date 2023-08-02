ليست حكراً على أميركا.. روسيا تنجح بمحاكاة "باربي"

باربي الروسية 1989
أنتجت أول دمية باربي روسية عام 1989، وتم تمثيلها كفتاة شقراء ترتدي معطفاً وردياً طويلاً مطرزا باللون الذهبي وقبعة كبيرة من الفرو الأسود لحمايتها من الشتاء الروسي قارس البرودة.
باربي الروسية 1997
تم إصدار دمية ثانية عام 1997، وهذه المرة، برز المظهر الروسي لباربي باتضاح، مع غطاء رأس روسي تقليدي، أو ما يعرف بالـ”كوكوشنيك”، مطرزاً باللون الأحمر، في حين يتجلى كرملين موسكو وراء الدمية.
أميرة روسيا الإمبراطورية باربي 2004
على غرار السابق، ظهرت باربي بهيئة أكثر ملكية في عام 2004. حيث مثلت الدوقة الكبرى. هذه المرة، "باربي" أميرة روسية، ترتدي كوكوشنيك فاخراً مرصعاً بالذهب بدلاً من تاج اعتيادي.
باربي الروسية، 2009
تبدو هذه الدمية أقرب إلى أول باربي روسية ولكن يمكن التعرف على أنها «روسية» مرة أخرى بفضل قبعة الفرو الكبيرة وكعكة بيدها، بالإضافة إلى أقفال ذهبية تلف ذراعيها.
دمى باربي لروبرت بست 2011
ابتكر المصمم روبرت بست مجموعة كاملة من الدمى الروسية، بما في ذلك دمية «كين»، حيث يرتدي زيًا عسكريًا من العصور الإمبراطورية.