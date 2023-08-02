ليست حكراً على أميركا.. روسيا تنجح بمحاكاة "باربي"

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باربي الروسية 1989











باربي الروسية 1997











أميرة روسيا الإمبراطورية باربي 2004









باربي الروسية، 2009











دمى باربي لروبرت بست 2011













أشكال مختلفة لـ "باربي" ظهرت على مر التاريخ الروسي



























أنتجت أول دمية باربي روسية عام 1989، وتم تمثيلها كفتاة شقراء ترتدي معطفاً وردياً طويلاً مطرزا باللون الذهبي وقبعة كبيرة من الفرو الأسود لحمايتها من الشتاء الروسي قارس البرودة.تم إصدار دمية ثانية عام 1997، وهذه المرة، برز المظهر الروسي لباربي باتضاح، مع غطاء رأس روسي تقليدي، أو ما يعرف بالـ”كوكوشنيك”، مطرزاً باللون الأحمر، في حين يتجلى كرملين موسكو وراء الدمية.على غرار السابق، ظهرت باربي بهيئة أكثر ملكية في عام 2004. حيث مثلت الدوقة الكبرى. هذه المرة، "باربي" أميرة روسية، ترتدي كوكوشنيك فاخراً مرصعاً بالذهب بدلاً من تاج اعتيادي.تبدو هذه الدمية أقرب إلى أول باربي روسية ولكن يمكن التعرف على أنها «روسية» مرة أخرى بفضل قبعة الفرو الكبيرة وكعكة بيدها، بالإضافة إلى أقفال ذهبية تلف ذراعيها.ابتكر المصمم روبرت بست مجموعة كاملة من الدمى الروسية، بما في ذلك دمية «كين»، حيث يرتدي زيًا عسكريًا من العصور الإمبراطورية.