الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"ليلة النجوم" لفان غوخ أفضل عمل فني بالعصر الحديث

la_nuit_etoilee
لوحة النجوم لفان غوخ
انتهى أمس تصويت لاختيار أفضل عمل فني في العصر الحديث، بفوز لوحة زيتية رسمها الفنان الانطباعي الهولندي Vincent Van Gogh أثناء إقامته في 1889 بمصح للمرضى بجنوب فرنسا، وسمّاها La Nuit étoilée الشهيرة عربيا باسم "ليلة النجوم" المعروضة منذ 1941 بمتحف Museum of Modern Art للفن الحديث في نيويورك.اضافة اعلان

اللوحة التي اشتراها المتحف من ورثة الأميركية Lillie P. Bliss الجامعة للتحف، حصلت على 44% من أصوات حملة نظمتها جمعية Jacksons of Yorkshire البريطانية بالتعاون مع مؤسسة Create المديرة لبرامج فنون وتواصل "مع من لا تتاح لهم عادة فرص الإبداع" وفيها حصلت لوحة Girl with Balloon أو "فتاة البالون" الجدارية للفنان البريطاني الغامض Banksy على 42% من الأصوات، واحتلت الدرجة الثانية.




لوحة الرسام الغرافيتي بانكسي، ظهرت نسخ كثيرة عنها في جدران عدة بمعظم أنحاء لندن بعد رسمها في 2002 كواحدة من سلسلة لوحات جدارية للفنان الذي قرأت "العربية.نت" بسيرته أنه يجهد كي لا تظهر أي صورة له في الإنترنت أو أي وسيلة إعلامية، وهي تصوّر طفلة تحاول الإمساك ببالون ظهر أمامها على شكل قلب تتمايل به رياح، تبعده عن قبضتها.

عاريا على صخرة
والوارد إعلاميا عن اللوحة التي لم يعد لأصليتها ونسخها وجود بأي جدار ظهرت فيه سابقا، سوى بصور لها بوسائل الإعلام، تجعلها "ترمز للأمل والحب والحرية"وفقا لما يصفون "فتاة البالون" التي "اقتبس بانكسي فكرتها في 2005 من حاجز بالضفة الغربية، كما في 2014 من أزمة اللاجئين السوريين".

لوحة زنابق الماء



أما في المرتبة الثالثة، فحل تمثال Le Penseur أو "المفكر" المعتبر أشهر أعمال النحات الفرنسيAugustine Rodin الراحل في 1917 بعمر 77 عاما، وهو برونزي نحته في 1904 لشاب يجلس عاريا على صخرة، مع كوع يده اليمنى على فخذه الأيسر، ويحمل ثقل ذقنه على ظهر كفه الأيمن.

لوحة الـ 20 مليون دولار
وتشمل البقية، منحوتات ولوحات شهيرة أخرى، منها The Scream أو "الصرخة" التي باعها مزاد في 2012 بـ 120 مليون دولار، وهي للنرويجي Edvard Munch الراحل في 1944 بعمر 80 عاما، واحتلت الدرجة الرابعة، تلتها خامسة لوحة Nymphéas أو "زنابق الماء" للانطباعي الفرنسي الراحل كلود مونيه، والمعروضة بمعهد Art Institute of Chicagoالأميركي.

لوحة بيكاسو
كما في البقية، لوحة شهيرة للفنانة المكسيكية الراحلة Frida Kahlo واحتلت الدرجة 14 وهي لوجهها وصدرها المرصع بقلادة سوداء على شكل طائر "الطنان" الشهير بحجمه الصغير، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما ورد بتقرير عن التصويت نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أمس، وفيه أن لوحة جدارية رسمها بيكاسو في منتصف 1937 عما سبّبه قصف ألماني- إيطالي بالطائرات من دمار في بلدة Guernica الإسبانية أثناء الحرب الأهلية بإسبانيا ذلك العام، احتلت الدرجة 15 وصورتها أعلاه.
672

"الجونة السينمائي" يمنح جائزة الإبداع للمخرج مروان حامد 24 تموز 2023

Barbie-Movie-All-Leaks-and-Footages-So-Far-Of-Margot-Robbie-and-Ryan-Gosling

إيرادات قياسية لـ "باربي" في عرضه الافتتاحي 24 تموز 2023

2-45-696x404

بالفيديو.. اقتحام منزل الفنان محمد عبده وسرقة مقتنياته 23 تموز 2023

41_2022-638080897998179862-817

‎ أغنية "والله أبداً" لعمرو دياب تثير جدلاً... "استخدمنا الذكاء الطبيعي" 23 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-25 at 17.59.11

"صول" يشارك في "جيتشون للموسيقى والأفلام " بكوريا الجنوبية

منذ 6 دقيقة
فنانو سمبوزيوم بنك القاهرة يزورون متاحف الوطني للفنون والأردن والآرمات

فنانو سمبوزيوم بنك القاهرة يزورون متاحف الوطني للفنون والأردن والآرمات

25 تموز 2023
MV5BNzM2MmUzZTEtNTkwOS00ZGFlLTk4MjYtYjY0NmI0MzczOGQ2XkEyXkFqcGdeQXVyMjMyMzI4MzY@._V1_

56 فيلما في الدورة الرابعة لمهرجان "عمان السينمائي"

24 تموز 2023
Oppenheimer-and-Barbie-Split-1-Publicity-H-2023

فيلما أوبنهايمر وباربي يحطمان شباك التذاكر

24 تموز 2023
الفنان باسم ياخور

باسم ياخور لا يمانع عمليات التجميل.."وممكن أنا أعمل"

24 تموز 2023
تامر حسني

تامر حسني يثير حيرة الجمهور بصورة خاصة.. ما قصتها؟

24 تموز 2023
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ14 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 