السبت 24 حزيران 2023
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لينا شاماميان تحيي حفلا فنيا على مسرح المدرج الروماني

لينا شاماميان تحيي حفلا فنيا على مسرح المدرج الروماني
لينا شاماميان تحيي حفلا فنيا على مسرح المدرج الروماني
نظّمت الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة مؤخرا حفلًا موسيقيًّا للفنانة لينا شاماميان على مسرح المدرج الروماني، والتي قامت بتأديّة الأغاني ذات الطابع الثقافي التراثي التي تعكس هويّة بلاد الشام ؛ بحضور سمو الأمير فراس بن رعد، وسمو الأميرة دانا فراس –رئيس الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي-، وسمو الأمير هاشم بن فراس ومايقارب ثلاث آلاف شخص.اضافة اعلان

ويكمن الهدف من الحفل الموسيقي تسليط الضوء على التراث العربي الغني والترويج للمملكة الأردنيّة الهاشميّة كوجهة سياحيّة ثقافيّة، وبإعتبار الفنون الموسيقيّة شكلًا من أشكال التراث الثقافي غير المادي وأداة للتعبير وتشكيل الهويّة الوطنيّة التي تعمل الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا جاهدةً محليًّا ودوليًّا على حمايته والمحافظة عليه. 

وتم رعاية الحفل من قبل مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للجمعيّة مثل: شركة أدوية الحكمة، بنك الإتحاد، وبنك الأردن، والبنك الأردني الكويتي، والخطوط الملكية الأردنية كناقل رسمي، وفندق حياة عمان، بالاضافة الى مجموعة واحة آيلا، وشركة زين للاتصالات، وتم تغطيّة الحفل إعلاميًّا من قبل قناة رؤيا وإذاعة وتر ومود إف إم، وشركة إنتربرايز لتأجير السيارات وأمانة عمان الكبرى ومجموعة قهوة بلاك، وشركات ليمتد إيديشن ومنسو.

تأسّست الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا عام 1989 كأقدم جمعيّة وطنيّة تُعنى بالمحافظة على التراث الثقافي والمواقع التراثية والأثرية، وهي جمعية رائدة بالمحافظة على التراث الثقافي وصونه، ودأبت الجمعيّة على تنميّة المجتمعات اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتمكينهم، وتشجيع وتعزيز نهج الإدارة المستدامة لمواقع التراث الثقافي، وخلق جيل يعي أهمية تراثه وثقافته وقادر على النهوض بمجتمعه. وتركّزت جهود الجمعيّة عند التأسيس على موقع التراث العالمي البترا، أصبحت مركزًا إقليميًّا متميّزًا يهدف إلى حماية التراث الثقافي وتقديم أفضل الحلول والخدمات المتعلقة به في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتم تطبيق برامج وأنشطة الجمعيّة في محافظات المملكة الأردنيّة الهاشميّة جميعها عن طريق:
1.تطبيق مناهج وبرامج الجمعيّة التعليمية التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز أهميّة التراث الثقافي للأطفال 
2.توعيّة الشباب بأهميّة الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يمثل حجر الأساس في تكوين الهوية الوطنية والمشاركة في الحفاظ عليه
3.التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية على التراث الثقافي 
4.المشاركة في أعمال ترميم التراث الثقافي المادي والمحافظة عليه وصونه
5.الحفاظ على التراث غير المادي 

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