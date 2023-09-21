"مؤاب الشعري".. مهرجان يحتفي بالثقافة في الكرك

هشال العضايلة

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انطلقت في الكرك، مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ".وحضر افتتاح فعاليات المهرجان، فاعليات شعبية وثقافية بالكرك وجمهور الشعر والثقافة في محافظة الكرك.وألقى كل من الشعراء محمد فناطل الحجايا ومليح الهقيش وإبراهيم البطوش وعبدالرحمن الطراونة وفرح مهيدات وحليمة العبادي، قصائد شعرية بمشاركة عازف الربابة جمال خليف الاغوات في اليوم الأول من فعاليات المهرجان.وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن استمرار تنظيم مهرجان مؤاب الشعري جاء التزاما من مديرية ثقافة الكرك والفعاليات الثقافية بالمحافظة في تعزيز ثقافة الشعر وتعريف الجمهور بالكرك الشعراء الأردنيين.وأشارت إلى أن اللجنة التنفيذية للمهرجان تقرر كل موسم أسماء الشعراء الأردنيين وغير الأردنيين المشاركين بالمهرجان من أجل توفير التنوع في الأسماء وفي الأنماط الشعرية. وأشارت إلى أن الشعر يلقى الاهتمام من جمهور الشعر بالكرك وفي المحافظات المجاورة، وخصوصا أن المهرجان أصبح عنوانا مهما في الفعل الثقافي بالكرك والمملكة.ويلقى الدعم الكامل من وزارة الثقافة كما هو، حال كل النشاطات الثقافية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الهيئات الثقافية بالكرك.