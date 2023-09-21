الجمعة 22 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"مؤاب الشعري".. مهرجان يحتفي بالثقافة في الكرك

جانب من المهرجان- (الغد)
جانب من المهرجان- (الغد)
  انطلقت في الكرك، مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ". اضافة اعلان
وحضر افتتاح فعاليات المهرجان، فاعليات شعبية وثقافية بالكرك وجمهور الشعر والثقافة في محافظة الكرك. 
وألقى كل من الشعراء محمد فناطل الحجايا ومليح الهقيش وإبراهيم البطوش وعبدالرحمن الطراونة وفرح مهيدات وحليمة العبادي، قصائد شعرية بمشاركة عازف الربابة جمال خليف الاغوات في اليوم الأول من فعاليات المهرجان. 
وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن استمرار تنظيم مهرجان مؤاب الشعري جاء التزاما من مديرية ثقافة الكرك والفعاليات الثقافية بالمحافظة في تعزيز ثقافة الشعر وتعريف الجمهور بالكرك الشعراء الأردنيين.
وأشارت إلى أن اللجنة التنفيذية للمهرجان تقرر كل موسم أسماء الشعراء الأردنيين وغير الأردنيين المشاركين بالمهرجان من أجل توفير التنوع في الأسماء وفي الأنماط الشعرية. وأشارت إلى أن الشعر يلقى الاهتمام من جمهور الشعر بالكرك وفي المحافظات المجاورة، وخصوصا أن المهرجان أصبح عنوانا مهما في الفعل الثقافي بالكرك والمملكة.
ويلقى الدعم الكامل من وزارة الثقافة كما هو، حال كل النشاطات الثقافية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الهيئات الثقافية بالكرك.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عرض الفيلم للمرة الأولى قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023

سلمى حايك تعود إلى الأعمال العائلية بفيلم جديد

منذ11 ساعة
لماذا رشحت مصر فيلم "فوي فوي فوي" للأوسكار؟

لماذا رشحت مصر فيلم "فوي فوي فوي" للأوسكار؟

20 أيلول 2023
مشهد من الفيلم - (من المصدر)

"بحر وتراب" الوثائقي.. ذاكرة اللبنانيين مع مآسي الحرب الأهلية

19 أيلول 2023
جانب من تكريم الفنان الراحل- (من المصدر)

الاحتفاء بالراحل فارس عوض وأغنياته التراثية العالقة بذاكرة الوطن

19 أيلول 2023
تعبيرية

وظائف أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالخرف

19 أيلول 2023
"منهاج آلة العود".. مهارات عزفية يخطها طارق الجندي في كتاب

"منهاج آلة العود" لطارق الجندي.. سلسلة تعليمية لراغبي احتراف العزف

19 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 