السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان
ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان
أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً في ختام فعاليات "مهرجان ليالي عمان" الذي أقيم على مدى يومين في أرض المعارض على طريق مطار الملكة علياء الدولي، وافتتح حفلاته المطرب العراقي كاظم الساهر.اضافة اعلان
وتغنت الرومي بالأردن وبقيادته، في مستهل حفلها، مشيدة بالانفتاح على الأشقاء العرب واحتضانهم، مبينة أنها تجد الحب والألفة والتقدير، في كل مرة تزور بها عمان.
الحفل الذي حضره جمهور غفير قدر بأكثر من خمسة آلاف شخص، شهد حضوراً كبيراً من الأشقاء الفلسطينيين، الذين قدمت لهم الرومي تحية خاصة لتكبدهم عناء السفر.
وعلى مدى ساعة ونصف، قدمت الرومي مع فرقتها الموسيقية المكونة من 55 عازفاً، مجموعة من أبرز أغانيها المشهورة جماهيرياً من أرشيفها الكبير، مثل: "عيناك ليال صيفية"، و"كلمات" و"كن صديقي" و"متغير ومحيرني" و"مطرحك بقلبي" و"احبك جداً" و"خذني حبيبي" و"عم يسألوني عليك الناس".
و"مهرجان ليالي عمان"، يعد من المهرجانات الفنية السنوية البارزة التي تحتضنها العاصمة عمان، وتنظمه شركة ( 165 entertainment ). ويحظى بمتابعة كبيرة من السياح العرب، ويهدف إلى المساهمة في الترويج السياحي للأردن.
-- (بترا)
1688900349635272700

"بكرا" لـ"زعل وخضرة" تلامس أحلام الشباب وتشجع المبادرات المجتمعية 09 تموز 2023

إيمان العاصي

إيمان العاصي: العقاب المناسب للمتحرش اغتصابه 09 تموز 2023

سينما الهواء الطلق

سينما الهواء الطلق تشهد ازدهاراً عالمياً 09 تموز 2023

حورية فرغلي

أول تصريح لحورية فرغلي بعد استئصال الرحم 09 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من المسرحية- (من المصدر)

عرض مسرحية "2077 من يريد البقاء" ضمن مهرجان مسرح الرحالة

13 تموز 2023
سيصدر فيلما "أوبنهايمر" و"باربي" في اليوم نفسه، في دور السينما العالمية 21 يوليو (تموز) الجاري

كيف علق كريستوفر نولان على طرح أوبنهايمر وباربي في اليوم ذاته؟

13 تموز 2023
الممثلة السورية نسرين طافش تفاجىء جمهورها بإعلانها، طلاقها رسميا للمرة الثانية من زوجها مدرب الطاقة شريف شرقاوي

للمرة الثانية.. نسرين طافش تعلن طلاقها رسميا

13 تموز 2023
مهرجان جرش

"جرش" في دورته الـ 37.. "توليفة" محلية عربية تنسجها خيوط التميز والإبداع

10 تموز 2023
مهرجان جرش في الدورة السابقة

الإعلان عن فعاليات مهرجان جرش وأسماء الفنانين المشاركين

10 تموز 2023
1688901461875339200

لوحات التشكيلية عيد تزهو في معرض The golden brush

09 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ13 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 