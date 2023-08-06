ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟

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1- البنطلون مع كروب جذاب











2- بدلة مع بنطلون











3- التنورة الماكسي











4- الجامب-سوت









5- بليزر مع تنورة











يمكنك ارتداء بنطلون رسمي مع كروب مثيرة وكعب عالٍ. هذا البنطلون يمكن ان يكون بأي لون، شرط أن تكوت الكروب بعيدة عن الـbasic وتتمتع بستايل ملفت.وإن كنت لا تجدين بنطلون أو كروب، يمكنك ان تلجأي إلي بدلة رسمية. اختاري أي توب Basic مع بليزروبنطلون رسمي ويمكنك اختيار هذه البدلة في الألوان التي تحبينها وترتاحين معها.يمكنك اختيار تنورة ماكسي بأي لون أو تطريز وأن تنسقي معها كروب-توب عصرية أو حتى قميص أو تي-شيرت basic.يمكنك اختيار جامب-سوت باللون أو الموديل الذي تحبينه. الجامب-سوت يرسم جسمك بطريقة جميلة، حتى أنّك يمكنك اختياره قصير أو ميني.بدلاً من ارتداء بنطلون مع بليزر كبدلة، يمكنك ارتداء تنورة مع بليزر رسمية، هكذا تجمعين بين الأناقة الرسمية والموديل العصري.