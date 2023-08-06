الأحد 06 آب 2023
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ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟

ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟
ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟
الحياة أذواق، وهناك فتيات بكل بساطة لا يرتحن مع الفساتين ويفضلن ارتداء البنطلون أو التنانير، وهذا قد يكون لعدة أسباب منها نظرتنا لجسمنا وهويتنا أو ربما فقط هو ستايل محدد يبعدنا عن الفساتين أو التعريف العام للأنوثة. في التالي تقدم لك مجلة يومياتي طرق لحضور زفاف بعيدة عن الفساتين الرائجة. اضافة اعلان

1- البنطلون مع كروب جذاب





يمكنك ارتداء بنطلون رسمي مع كروب مثيرة وكعب عالٍ. هذا البنطلون يمكن ان يكون بأي لون، شرط أن تكوت الكروب بعيدة عن الـbasic وتتمتع بستايل ملفت. 

2- بدلة مع بنطلون 









وإن كنت لا تجدين بنطلون أو كروب، يمكنك ان تلجأي إلي بدلة رسمية. اختاري أي توب Basic مع بليزر
وبنطلون رسمي ويمكنك اختيار هذه البدلة في الألوان التي تحبينها وترتاحين معها. 

3- التنورة الماكسي





يمكنك اختيار تنورة ماكسي بأي لون أو تطريز وأن تنسقي معها كروب-توب عصرية أو حتى قميص أو تي-شيرت basic. 

4- الجامب-سوت 




يمكنك اختيار جامب-سوت باللون أو الموديل الذي تحبينه. الجامب-سوت يرسم جسمك بطريقة جميلة، حتى أنّك يمكنك اختياره قصير أو ميني. 

5- بليزر مع تنورة 





بدلاً من ارتداء بنطلون مع بليزر كبدلة، يمكنك ارتداء تنورة مع بليزر رسمية، هكذا تجمعين بين الأناقة الرسمية والموديل العصري. 


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