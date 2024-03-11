ماذا قالت الفنانة شيرين عن محاولة انتحارها؟

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى إثارة الجدل من جديد بتصريحاتها الأخيرة حول محاولاتها المتكررة للانتحار، وظلم أسرتها لها، إضافة إلى التحدث عن علاقتها بطليقها حسام حبيب.

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وفي مقابلة صحافية بحسب موقع العربية نت، أكدت صاحبة "جرح تاني" أنها قامت بتجارب للانتحار في فترة من حياتها، حاولت فيها كل الوسائل والطرق للموت، ولكنها أشارت إلى أن الله أراد لها الحياة. وأوضحت أنها كانت تتناول كميات كبيرة من مواد مختلفة تساهم في توقف التنفس، لكن الله حفظها.



وأضافت: "دائماً كنت أعبر عن رغبتي في عدم الاستيقاظ قبل النوم، وكنت أتحدث مع الله وأسأله عن حكمته في إبقائي على قيد الحياة، وكنت دائماً أدعوه أن يأخذني مع ابنتي حتى لا أتركهما وحدهما في هذه الحياة".



ونفت الفنانة شيرين بشدة اتهام أسرتها لها بأنها مدمنة للمخدرات من المرحلة الثالثة، مشيرة إلى أنها قضت فترة قصيرة في المستشفى، بينما يفترض أن يمضي المدمن من الدرجة الثالثة فترة طويلة في المستشفى.



وفيما يتعلق بعلاقتها بحسام حبيب، أكدت شيرين أن الجدل حول عودتها له نهائيًا غير مبرر، وأن علاقتها به أعظم من علاقة بين زوجين. ونوهت إلى أن الجمهور يجب أن يركز على أعمالها الفنية أكثر من حياتها الشخصية.



يُذكر أن زواج شيرين من حسام حبيب تم عام 2018 وانفصلا في ديسمبر 2021، لكنهما عادا لبعضهما وأعلنا عن فصل جديد في حياتهما. ورغم الأزمة التي حدثت في ذلك الوقت، إلا أن الطلاق تم بهدوء وبشكل حضاري في ديسمبر 2023، وأكدت شيرين حينها أنه تم بسلام.





