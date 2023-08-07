الإثنين 07 آب 2023
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مارجوت روبي قبل الشهرة وبعدها، إلى أي حد تغيرت بطلة "باربي"؟

مارجوت روبي
مارجوت روبي
تعد بطلة فيلم باربي، مارجوت روبي، ممثلة لمع نجمها بشكل كبير وما زالت تشارك بإبداعات وتترك بصمة مميزة خلفها.

منذ بداياتها استطاعت مارجوت أن تخلق مكانةً مهمة لها في عالم التمثيل، وأن تكون مصدر إلهام للكثيرات، بسبب نجاحاتها وكونها تتمتع بملامح مميزة.اضافة اعلان

كان جمالها مع السنوات يتغير، نسبةً لنضوجها، أو ربما للجوئها إلى بعض الإجراءات الجمالية. من هنا، تأخذك مجلة "جمالك" بجولة على أبرز صور مارجو روبي عبر السنوات، ولاحظي كيف تبدّل شكلها مع السنين.





على مرّ السنوات، لم يتغير شكل الممثلة الأسترالية بشكل جذري، فهي حافظت على ملامحها الطبيعية الناعمة. عُرفت مارجو روبي بعيونها الملوّنة، أنفها المرسوم وشفاهها المحددة. في بداياتها كانت تتميّز بالحواجب الرفيعة الفاتحة والشعر الأشقر.








مع التقدم في السنوات، أصبحت تلجأ للحواجب الأعرض عبر تحديدها بالمكياج. ابتداءً من عام 2014، تبدّلت ملامح مارجو روبي قليلاً، حيث بدا وجهها مشدود أكثر ومحدّد خاصّةً عند منطقة الفك، ربما بسبب لجوئها إلى بعض التعديلات الجمالية. كما بدأت تلجأ للحواجب العريضة، وغامقة اللون. حتماً تبدّل أسلوبها في المكياج وأصبحت تواكب الصيحات الرائجة، والتي تناسب ملامحها.




من ناحية الشعر، كان لدى مارجوت كل الجرأة لتجربة أجدد الصيحات من ناحية الألوان والقصات. جرّبت لون الشعر النحاسي سنة 2014، ثم الشعر الأسود الداكن. عام 2015، عادت للشعر الأشقر، وجرّبت جميع تدرّجاته، من الشعر الأشقر الفاتح، إلى الغامق وصولاً للبلاتين. بقيت على الشعر متوسّط الطول لفترة طويلة، إلى أن عادت عام 2021 لتطويله.








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