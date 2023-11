مارك رافالو: الفلسطينيون بشر وليسوا أضراراً ثانوية

يواصل الممثل الأمريكي مارك رافالو دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي واستشهاد الآلاف من أبناء فلسطين منذ شهر أكتوبر الماضي.

ونشر "مارك" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ودافع خلاله عن الشعب الفلسطيني قائلا: "لا، آسف أنهم ليسوا أضرارًا ثانوية أنهم بشر ولدوا وعاشوا هناك والعديد منهم عالقين هناك، أشعروا ببعض التعاطف أنهم فلسطينيون وليسوا مباني أو طرق أو أشياء، أنهم بشر وكذلك حياة الأسرى التي تقومون بتدميرهم هم أيضًا ليسوا أضرار ثانوية".

No. Sorry. They are not “collateral damage” they are human beings who happen to have been born there and live there and most of those human beings are stuck there. Have some compassion, they are Palestinians not buildings or roads or things, they are human beings and so are the…