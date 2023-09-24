الأحد 24 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مايا دياب: علينا أن نعي خطورة الاجتياح السوري

"نحن أمام خطر اقتصادي اجتماعي أمني تربوي وأمام تغيُّر جغرافي وديمغرافي"، وفقاً لدياب
"نحن أمام خطر اقتصادي اجتماعي أمني تربوي وأمام تغيُّر جغرافي وديمغرافي"، وفقاً لدياب
تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور كتبته مؤخرا تناولت من خلالها موضوع النازحين السوريين وزيادة عددهم في لبنان، معتبرة ان ذلك يشكل تهديداً للبلد.اضافة اعلان

وجاء في في منشور مايا، الذي كتبته عبر منصو "اكس": "نحن أمام خطر اقتصادي اجتماعي أمني تربوي وأمام تغيُّر جغرافي وديمغرافي ، اذا مفكرين انه الغياب الرئاسي مهم فالاجتياح السوري أهم.. علينا أن نعي خطورة ما يحصل والمخطط الشرس لإزالة لبنان من جذوره.. ضروري نحكي ضروري نوعى."

هذا المنشور لم يمر مرور الكرام عند كثير من المتابعين الذي رفضوا تصريحها معتبرين انه عنصري، في حين وافق البعض الآخر مشيرين الى ان ما تقوله مايا واقع لا يمكن غض النظر عنه.

وجاء في بعض التعليقات: " متخانقة مع السبونسر السوري !؟" و " شو الهيئة تركتي الرقص والمسارح من غير شر وصرتي محللة سياسية ومصلحة اجتماعية؟" و "قومي عمليلك شي عشرطعشر ابرة بوتوكس و فيلر و ست عمليات تجميل مو حلوة منك بس تكساس عاملة..لازم نيويورك و لوس انجلوس كمان..هيك بتكوني حطيتي رجلك على اول خارطة طريق لتنحل المشكلة الكبيرة..يلي هي كلمين يخلي بيلي بيفهم في و لا يتدخل بشغل غيرو .." و " كملت مع السوريين صارت مايا دياب تحكي بالسياسة كل حدا بدو يصير تريند يحكي عن السوريين شكلو الأضواء راحت عنها لهيك حكت خليني احكي عن السوريين بلكي طلعت تريند.

اقرأ أيضاً: 
%97 من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاعر الزجل اللبناني حسون حسون في عمان الجمعة المقبلة

شاعر الزجل اللبناني حسون حسون في عمان الجمعة المقبلة

منذ6 ساعة
بطلة الفيلم نيللي كريم والمخرج عمر هلال خلال افتتاح عرضه في بيروت

ڤوي! ڤوي! ڤوي: قصة حقيقية أغرب من الخيال

منذ22 ساعة
يروي الفيلم قصة عائلة سورية تحاول دخول أوروبا عبر حدود بيلاروسيا-بولندا في عام 2021

أغضب الحكومة وهاجمه الرئيس.. بولندا تعرض فيلما يروي قصة عائلة سورية لاجئة

23 أيلول 2023
توفيت والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد خمسة أشهر فقط من وفاة والدها

تصرف غريب من دينا الشربيني في عزاء والدتها

23 أيلول 2023
جانب من المهرجان- (الغد)

"مؤاب الشعري".. مهرجان يحتفي بالثقافة في الكرك

21 أيلول 2023
عرض الفيلم للمرة الأولى قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023

سلمى حايك تعود إلى الأعمال العائلية بفيلم جديد

21 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ19 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 