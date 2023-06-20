الأربعاء 21 حزيران 2023
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ما حقيقة وفاة الفنانة سميرة توفيق؟

الفنانة سميرة توفيق
الفنانة سميرة توفيق
ترددت أنباء صباح الثلاثاء تفيد بوفاة الفنانة سميرة توفيق اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة "أميرة البادية السمراء"، في الوقت الذي لم تعلن عنه أي جهة رسمية ما يتم تداوله، وما حقيقة تلك الأنباء، ولم تنشر أي جهة رسمية لحد الآن هذا الخبر، فيعتبر الخبر غير صحيح، والفنانة الآن تعالج في احدي المستشفيات في دبي، ومازالت تنعم بالحياة، ندعو الله لها بالشفاء العاجل.اضافة اعلان

ومن الأعمال التي اشتهرت بها الفنانة اللبنانية القديرة هوي أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف" والعديد من الأغاني والأعمال الفنية وكذلك الحفلات التي كانت تحييها في الخليج العربي وكذلك في الوطن العربي خلال مسيرتها.
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