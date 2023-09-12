متسابقة بمعايير "غير تقليدية" تتوج ملكة للجمال

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هذه الحادثة تعتبر سابقة فريدة من نوعها، إذ أصبحت أول متسابقة ذات وزن زائد تفوز بلقب مسابقة جمال وطنية.شاركت جين، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في المنافسة مع 20 مشتركة، ونجحت في جذب إعجاب لجنة التحكيم رغم وزنها الزائد، ما منحها فرصة تمثيل نيبال في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، والتي ستقام في السلفادور في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.عقب فوزها، صرحت غاريت، وهي طالبة تمريض من كاتماندو، قائلة: "بوصفي امرأة ذات وزن زائد، أنا هنا لتمثيل النساء اللاتي يواجهن التحديات بسبب زيادة الوزن والمشاكل الهرمونية".وأضافت: "أعتقد أن الجمال ليس له معيار واحد فقط، فكل امرأة جميلة كما هي". وأكدت أن "الجمال يتخطى النمط الواحد" وأن "كل امرأة تتمتع بجمال طبيعي وفريد".اعتبرت صحيفة "ذا ناشيونال" فوز جين بهذا اللقب إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسابقة ملكة جمال نيبال التي تمتد لسنوات عديدة، وتُعد واحدة من أكثر مسابقات الجمال مشاهدة في العالم.يجدر الإشارة إلى أن منظمة ملكة جمال الكون قررت قطع علاقتها مؤخرًا مع منظمي مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، بعد تقارير تفيد بوقوع تحرش جنسي تعرضت له المتسابقات، حيث قدمت بلاغات للشرطة تتهم بأنه تم تفتيشهن عاريات في غرفة تضم أكثر من 20 شخصا بما في ذلك رجال. -وكالات