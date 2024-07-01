 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محامي الشاب المصفوع من عمرو دياب يتنحى عن القضية.. والسبب ؟

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلن أحمد سيد فرغلي، المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب سعد أسامة، الذي تعرّض للصفع من النجم المصري عمرو دياب في حفل زفاف، مطلع شهر حزيران الحالي، تنحيه عن القضية التي رفعها الشاب ضد "الهضبة".

وفي مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المحامي وهو يوضح سبب تنحيه عن القضية.

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ويقول فرغلي إنه المحامي الوحيد الذي حصل على وكالة الشاب المصفوع لرفع قضية ضد عمرو دياب، لكن بسبب تدخل أقارب الشاب في القضية، أعلن اعتذاره عن الوكالة والتوكيل والتنحي تماما عن القضية.

وتداولت وسائل إعلام محلية مختلفة، أن "خلافات وقعت بين الشاب المصفوع ومحاميه بسبب طلب الأخير الحصول على ثلث التعويض الذي قد يحصل عليه الأول" من الهضبة في حال أصدرت المحكمة حكما لصالحه. وكالات 

 

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