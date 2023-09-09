محمود سلطان: اللون الفلكلوري الأقرب لنفسي وغناء "الترويدة" إضافة نوعية

أحمد الشوابكة

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صرح الفنان الأردني محمود سلطان، أنه يحضر عملين جديدين من المقرر طرحهما قريباً، الأغنية الأولى تحت عنوان (يا شعيلة)، وهي من ألحان الفلكلور وتوزيع خالد العلي، أما الأغنية الثانية (جينا عالفرح)، فهي مخصصة للمناسبات كحفلات الخطوبة والزفاف، وهي من كلمات خالد النمري، وبألحان فلكلورية وتوزيع خالد العلي.وأكد، أنه يميل للغناء باللون الفلكلوري والتراثي، ويغني بلهجات عربية عدة منها: "المصرية واللبنانية والسورية والعراقية والخليجية"، إضافة إلى غناء الألوان الشعبية.ويعيش الفنان سلطان، حالة من النشاط الفني العام 2023، حيث أحيا عددا من الحفلات على المستوى المحلي، من أبرزها مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وقدم وصلته بباقة من أجمل الأغنيات التي تنوعت بين التراث الشعبي، ومجموعة من الأغنيات الفلكلورية.وشارك أيضا في مهرجان الفحيص ومهرجان صيف عمان ومهرجان صيف الأردن في مدينة إربد، مقدراً دور الجهات المعنية في إقامة المهرجانات والفعاليات، داعيا إلى الاستمرار بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تقرب الفنان الأردني من جمهوره في محافظات المملكة، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو الرواج للفنان.ويشير، إلى أهمية دور الفنان بالارتقاء بذوق الجمهور، مؤكداً أن الفنان هو الذي يقدم إبداعا يسهم في إدخال الفرح لقلوب الناس، بأسلوب محبب، وهذا يتطلب الدقة في اختيار الكلمة المغناة، واللحن الملائم جدا للصوت، مستلطفاً الأغنيات الطربية والتراثية والفلكلورية.ويركز سلطان في اختياراته، على الغناء العربي الأصيل، رافضاً الانجرار وراء الموجة التي ضربت الأغنية الفلكلورية والطربية خلال العقود الماضية، فهو يمتلك صوتاً شجياً جميلاً وثقافة موسيقية واسعة وحساً فنياً مرهفاً وقدرة متجددة على الأداء الغنائي.وتحدث سلطان لـ "الغد"، عن تجربته في غناء"الترويدة" لخمس عشرة أغنية، أداها ضمن حلقات المسلسل الخليجي "ليلى" وهي من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي، ومن ألحان وتوزيع الدكتور أيمن عبد الله، معتبراً أنها تجربة ثرية ساهمت في ترويج الأغنيات، وساهمت بالتعرف على ما يقدمه الفنان من أغان تروق لذوق الجمهور، مؤكداً أن الأغنية في أي مسلسل درامي تكرر على مدى حلقات المسلسل الذي له متابعين، وهو شكل من أشكال الترويج والتسويق لأعمال الفنان.وأكد سلطان، أهمية الأغنية الوطنية ودورها في إشعال حب الوطن داخل كل فرد، مؤكدا أنها تأخذ المستمع وتحمسه وتذكره أنه يعيش على أجمل أرض، ولها تأثير مباشر وحاضر في أذهان الجمهور، كما تعمق الولاء والانتماء للوطن وقيادته، متمنيا إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالمنوعات الغنائية، لخلق جو فني تستعيد في الأغنية الأردنية حقها في الانتشار الأوسع.كما دعا سلطان كل مبدع في مجال إبداعه إلى أن يعتمد على ذاته، وأن يصارع لإبراز إبداعه وتقديمه بصورة راقية حتى يبقى موجوداً على الساحة، مشيراً إلى أن دور الفنان نثر الفرح وإسعاد الناس.وحصل الفنان على جائزة مهرجان الأغنية، لتتوج مسيرته الغنائية التي بدأها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وفق قوله، مبينا أن الجائزة التي حصل عليها في المهرجان نقطة إيجابية في سجله الفني.ويذكر أن محمود سلطان قد استهل مشواره الفني في سن مبكرة في العام (1991)، وقدم من خلال مسيرته على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مجموعة أغان عاطفية وتراثية ووطنية، وشارك أيضاً بأكثر من أوبريت وطني وعربي، توجها بفوزه بجائزة المركز الأول في (مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020).